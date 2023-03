Trojka padla v zadnjih sekundah: Dallas za mišjo dlako ugnal Lakerse (VIDEO)

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški liga NBA v Los Angelesu s 111:110 premagali Lakers, neposredne tekmece v boju za končnico. Slovenski zvezdnik Luka Dončić zaradi poškodbe ni igral za zmagovite goste, v domači ekipi je prav tako manjkal LeBron James. Prvi igralec dramatične tekme je bil Kyrie Irving.

Irving zaradi poškodbe ni igral na prejšnjih tekmah, z Dončićem pa sta bila na treningu Dallasa dan pred tekmo z Lakers. Dončić potem ni stopil na parket, Irving pa je in zbral 36 točk (met iz igre 14:23), po šest skokov in podaj.

Anthony Davis (26 točk, 10 skokov, 3 podaje) je 6,1 sekunde pred koncem z drugim zadetim prostim metom povedel goste v vodstvo s 110:108, prvega pa je zgrešil in omogočil tekmecem, da bi s trojko zmagali. To se je tudi zgodilo. Nemec Maxi Kleber je zadel prav ob izteku igralnega časa po podaji Irvinga in odločil dvoboj s svojo deseto točko. Obenem je Kleber devet desetink pred zadnjo točko Lakers na dvoboju s tremi zadetimi prostimi meti znižal na 108:109, skupaj je šest točk zadel v zaključnih 7,2 sekunde.

Mar 17, 2023; Los Angeles, California, USA; Dallas Mavericks forward Maxi Kleber (42) reacts after scoring a three point basket against Los Angeles Lakers forward Anthony Davis (3) for the game victory during the second half at Crypto.com Arena. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports FOTO: Gary A. Vasquez Usa Today Sports

»Še nikoli nisem imel na voljo takega meta. Ko sem dobil žogo, sem vedel, da moram takoj metati. Izjemen občutek je bil, ko sem gledal žogo, kako leti proti obroču. In sem si takoj rekel, pa glej, možnost je, da gre skozi obroč. In je. Potem se spomni, le tega, da se je vsa ekipa pognala proti meni. Precej dobra stvar, vam rečem,« je zadnje trenutke tekme pojasnjeval Kleber.

Že nocoj ob 18.00 bodo v New Yorku proti Knicks igrali Denver Nuggets Vlatka Čančarja, ekipa je na čelu zahodnega dela lige. Na šestem mestu se je Dallas prebil prek 50-odstotne uspešnosti in se po 36. zmagi ob 35 porazih na šestem metu izenačil z branilci naslova, Golden State Warriors. Ti so izgubili v olimpijskem mestu iz leta 1996, igralci Atlante Hawks so zmagali s 127:119.

Domače je do zmage vodil Trae Young s 25 točkami, pri bojevnikih je bila šesterica z dvomestnim številom točk, Steph Curry je bil prvi strelec dvoboja z 31 točkami. V Chicagu je za bike DeMar DeRozan zbral kar 49 točk in s soigralci s 139:131 ugnal Minnesoto Timberwolves.

Za Milwaukee Bucks so na vzhodnem delu lige Boston Celtics, ki so za 49. zmago sezone v Portlandu ugnali Trail Blazers s 126:112. Takoj za Bostonom je ekipa Philadelphia 76ers, ki je v gosteh nadigrala Charlotte Hornets s 121:82. Sledijo Cleveland Cavaliers: doma so zanesljivo odpravili Washington Wizards s 117:94.

Igralci San Antonio Spurs so po podaljšku izgubili proti Memphis Grizzlies s 120:126 in so s Houston Rockets, ti so premagali New Orleans Pelicans s 114:112, skupaj povsem na dnu zahodnega dela. V ligi so slabši le še Detroit Pistons.