Trmasta vas v žepu Slovenije (FOTO)

V edini trgovini sredi vasi dopoldne ni bilo ljudi. Le dostavljavec je prinesel paket naročenega blaga. Bifeja, v katerem bi počakali na dogovorjeni sestanek, v naselju ni. Včasih pa so imeli štiri. Dež je lil kot iz škafa in pral vaške ceste. Tudi tisti del lokalne ceste do hišne številke 40 v Libeličah, ki so ga pred nekaj meseci dokončali po petletnem pozivanju in prošnjah, naslovljenih na občino Dravograd. Težav s kanalizacijo ne bo, saj so bile prav Libeliče ena prvih vasi, če ne prav prva v Sloveniji, ki so jo uredile z evropskim denarjem.»Tale vas je lepa, simpatična, a prav fotogenična pa ni,« je dejal kolega ...