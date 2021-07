Tristo otrok komaj čaka na začetek šole

Janez Kušlan in Matjaž Dremelj sta nepogrešljivi tandem pri različnih opravilih.

13 tisočakov so zbrali.

Vse je mogoče, če se le hoče, je volja in jasen cilj. Tako so pred meseci roke sklenili starši otrok, ki pilijo veščine svojih nog v Nogometnem klubu Brinje, in se odločili večinoma z lastnim trudom ter tudi finančnim prispevkom obogatiti infrastrukturo na športnem igrišču, predvsem pa poskrbeti za njegov dostojni videz in varno spremljanje mladeži med tekmami.Na naravni in umetni zelenici vsak dan trenira ali meri moči z vrstniki več sto otrok in mladostnikov, ki jim je športni klub pomembno družabno zatočišče in stopnička na njihovi športni poti. Ker je denar za športne projekte v občini skrbno odmerjen, ne nazadnje plejada športnikov, ki dosegajo vrhunske rezultate, terja konstantna sredstva za vsaj najnujnejšo opremo, pa mnogi smeli projekti, ki si jih zastavljajo, ne bi bili uspešni brez vneme staršev. Tako tudi zadnji, največji izziv doslej, ko so ob pomoči nekaterih sponzorjev, večinoma pa v lastni izvedbi, nabavili tribuno za 200 gledalcev ob umetni travi.Objekt so pripeljali s Poljske, nekaj staršev pa ga je lastnoročno postavilo v rekordnih petih urah. »Nedvomno velika pridobitev za klub,« se strinja predsednik, brez zagona katerega bi obtičali na mrtvi točki. Kaj takega si seveda niso smeli privoščiti, saj se je v zadnjih letih mladim fuzbalerjem uspelo prebiti v prvo mladinsko in kadetsko ligo, visoke ambicije imajo tudi v 3. članski ligi.»Gre za prvi projekt po dolgem času, ki sledi uspehom na športnem področju,« Zrnec ne skriva zadovoljstva ob tem, da so nizajoči se uspehi dali trenerjem, staršem in podpornikom kluba veliko injekcijo motivacije. »Tudi nogometna zveza je spoznala naše napore in nam v manjšem delu sofinancirala izgradnjo.« Tako so minuli vikend starši pljunili v roke in dokazali vsem v občini, da zmorejo tudi z merico navdušenja in lastnim pristopom (tako so že obnovili klubske prostore in postavili lično brunarico) počasi lesti do želenega cilja.Ne nazadnje bo tribuna postala prostor povezovanja, saj bo s tem omogočila še več obiskovalcem, da spremljajo Brinje na poti do vrha. Več kot tristo otrok, ki trenirajo v klubu, pa komaj čaka začetek nogometne šole, da bodo lahko s ponosom zaigrali na igrišču ob bodrenju svojih staršev.