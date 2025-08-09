ROMSKO NASELJE BREZJE

Trije s kamenjem napadli delavce komunale: »Težko razumem to, zaposlujemo tudi Rome«

Vodstvo komunale je dogodek prijavilo policiji.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec
Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec

09.08.2025 ob 15:54
09.08.2025 ob 15:54
V petek, 8. avgusta, se je v popoldanskih urah na naše uredništvo obrnil bralec glede problematike v novomeškem romskem naselju Brezje, kjer naj bi bili pri svojem delu ogroženi delavci Komunale Novo mesto.

Pismo sovpada z našim včerajšnjim poročanjem o dogajanju v slovenskih obalnih mestih, ki se – po mnenju novinarke in dopisnice RTV Slovenija Eugenije Carl, spreminjajo v samopostrežno trgovino. Eden izmed komentarjev pod objavo na njenem Facebook profilu se je glasil: »Vabljeni tudi k nam na Dolenjsko, pri nas je vsak dan pestro.«

Vodstvo komunale je dogodek prijavilo policiji

Včeraj zjutraj okoli šeste ure zjutraj je v novomeškem romskem naselju Brezje skupina treh mladih moških s kamenjem napadla delavce Komunale Novo mesto med odvozom komunalnih odpadkov. Zaradi ogrožene varnosti so delavci Komunale s tovornjakom zapustili naselje in včeraj od tam ne bodo odpeljali odpadkov.

FOTO: Tanja Jakše Gazvoda 
FOTO: Tanja Jakše Gazvoda 

Vodstvo komunale je dogodek prijavilo policiji, dogodek pa je za portal Dolenjski list komentiral tudi direktor podjetja Komunala Bojan Kekec.

»Težko razumem to, kar se je zgodilo. Komunala iz naselja odvaža odpadke tamkajšnjih prebivalcev in napad na komunalne delavce zato težko razumem. Na Komunali zaposlujemo tudi Rome iz tamkajšnjega naselja, eden izmed njih sodeluje tudi pri odvozu odpadkov. Dokler ne bo zagotovljena varnost naših zaposlenih, iz naselja ne bomo odvažali odpadkov, za zagotovitev varnosti pa se bomo obrnili tudi na Policijo,« je povedal direktor podjetja za omenjeni portal.

