Trije majhni otroci ostali brez mamice: »Pogrešala bom njen lepi nasmeh«

Petkova turna smuka s Storžiča se je okoli 9.30 končala na najhujši način – s smrtjo smučarke. Pomoči ji ni bilo več, tragedija pa je v črno zavila njeno družino, prijatelje in znance.»Današnji dan je zavit v črnino. Odšla je čisto prezgodaj. Letos bi praznovala 40 let. Brez besed sem, s solzami v očeh. Čeprav se nisva videli kar nekaj let, sva pa skupaj preživeli lepo otroštvo. Pogrešala bom njen lepi nasmeh. Počivaj v miru,« se je od pokojneposlovila njena prijateljica. »Še ena zvezdica več na nebu, ki bo pazila na svoje otroke grozno, kje je tu pravica ... Ne morem verjeti,« pa je zapisala še neka druga.Neža je bila iz znane zobozdravniške družine, delala je v družinski ordinaciji v Škofji Loki. Njen brat je, slovenski rekorder v teku na 100 metrov.Kot omenjeno, je bil za Nežo usoden spust s Storžica, blizu mesta kjer so februarja v plazu umrli trije alpinisti. Iz Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) so o petkovi nesreči sporočili: »Tri turne smučarke so smučale v smeri Petega žrela, pri čemer je eni zdrsnilo in je padla čez severno steno Storžiča v smeri Črnega grabna.«Ob nesreči so bili aktivirani gorski reševalci domače postaje GRS Tržič in združena ekipa helikopterja NMP GRZS ob pomoči helikopterja SV. Ekipa na tleh je bila pripravljena za klasično posredovanje, vendar so ponesrečenko opazili iz zraka nekaj sto metrov nižje od kraja zdrsa. Po spustu prek vitla in ogledu kraja dogodka so lahko na žalost le potrdili smrt turne smučarke in jo nato s helikopterjem prepeljali k pristojnim službam, drugi dve smučarki pa so reševalci GRS Tržič pospremili v dolino.