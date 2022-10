Trije avtorji, trije pogledi

V razstavišču Menačenkove domačije v Domžalah bodo v torek, 11. oktobra, ob 19. uri odprli fotografsko razstavo Po poteh Plečnikove zapuščine: 3 avtorji/3 pogledi. Razstavo bosta predstavila Matej Primožič, vodja JSKD, območna izpostava Domžale, in Katarina Rus Krušelj, višja kustosinja, ki jo je v sodelovanju z Romanom Kosom tudi postavila. Nastala je v soorganizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti OI Domžale in Kulturnega doma Franca Bernika Domžale. Na ogled je od 12. oktobra do 19. novembra, in sicer od torka do petka od 10. do 12. ure ter od 17. do 19. ure, ob sobotah od 10. do 12. ure, ob praznikih je domačija zaprta.

Menačenkova domačija

Slovenija je ob 150. obletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika razglasila leto 2022 za Plečnikovo leto. Nekaj iz njegovega obsežnega opusa lahko s ponosom pokažejo tudi v Domžalah in okolici. V razstavišču Menačenkove domačije v Domžalah tako pripravljajo razstavo treh avtorjev, ki so bili izbrani na spomladanskem fotografskem natečaju, v soorganizaciji s Foto, kino in video klubom Mavrica Radomlje, JSKD OI Domžale in KD Franca Bernika. Avtorji Iztok Končina, Valerija Jenko in Mija Jerman so pripravili tri predstavitve skozi fotografski objektiv, povezane z dediščino našega največjega arhitekta.