Triglav povišal premijo prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

S 1. majem letos je zavarovalnica Generali dvignila premijo prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (PDZZ) na 44,89 evra. A to ne pomeni, da jo bodo zavarovancem v takšnem znesku tudi zaračunavali. Vladna uredba namreč določa najvišjo premijo, to je 35,67 evra in toliko bodo zavarovancem tudi zaračunavali.

Danes so še iz Triglava sporočili, da »bo zavarovalnica s 1. 6. 2023 določila mesečno premijo PDZZ v višini 45,52 evra, ki je na podlagi izračunov strokovnih služb potrebna za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti zavarovalnice iz sklenjenih zavarovalnih pogodb«.

Pojasnjujejo: »Trend rasti skupnih odhodkov za doplačila k zdravstvenim storitvam in zdravilom v obveznem zdravstvenem zavarovanju, ki se sofinancirajo iz prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, se nadaljuje. Rast poganjata medicinska inflacija in povečan obseg večine zdravstvenih storitev, tudi kot posledica interventne zakonodaje za izvajanje in plačevanje dodatnih storitev za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Vse to pomembno vpliva tudi na povečanje obveznosti Triglav, Zdravstvene zavarovalnice iz naslova PDZZ.«