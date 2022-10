Tridnevno slavje ob krstu vozila

Novo vozilo, velika pridobitev za izboljšanje požarne varnosti na celotnem območju občine in širše na območju GZ Slovenska Bistrica, ima podvozje znanega proizvajalca, podjetje Rosenbauer iz Gornje Radgone pa ga je nadgradilo. Je moderno in opremljeno z vso potrebno opremo za učinkovito gašenje objektov v višjih etažah, objektov z večjo površino ter za reševanje z višin. Z novim gasilskim vozilom s košaro, ki se bo lahko v višino dvignila do 32 m, in pregibnim lestvenikom bo PGD Slovenska Bistrica lahko učinkovito izvajalo ukrepe požarne varnosti, zaščite in reševanja ter prispevalo k večji varnosti prebivalcev in premoženja na območju občin Slovenska Bistrica in Oplotnica.

Dvignili so se pod nebo.

Pogodbena vrednost izdelave in dobave novega gasilskega vozila je 716.502 evra. Naložbo je sofinanciralo ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, s sredstvi požarnega sklada, in sicer v višini 350.000 evrov, preostanek sta prispevali občini Slovenska Bistrica in Oplotnica. Krstili ga bodo ob velikem praznovanju 150-letnice PGD Slovenska Bistrica med 20. in 22. oktobrom. Dnevu odprtih vrat bo sledila slavnostna akademija, 21. oktobra ob 15. uri bo velika vaja na lokaciji gradu v Slovenski Bistrici. Sledila bosta analiza in druženje gasilcev. V soboto bodo praznovanje nadaljevali z veliko gasilsko parado po mestu in jo sklenili s krstom gasilskega vozila.