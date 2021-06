30-letniki v letu 2021: kaj o njih ugotavlja statistični urad

V Sloveniji v letu 2021, ko obeležujemo 30 let samostojne države, 24.111 prebivalcev in prebivalk praznuje 30 let. Delovno aktivnih je nekaj manj kot 20.000 30-letnikov, njihova povprečna mesečna bruto plača pa je za skoraj 350 evrov nižja od povprečne mesečne bruto plače vseh zaposlenih, ugotavljajo pri Statističnem uradu RS (Surs).



V Sloveniji se je leta 1991 rodilo 21.583 otrok, od tega 11.116 dečkov in 10.467 deklic. Najpogostejša imena za dečke so v letu 1991 bila Rok, Matej in Marko, za deklice pa Maja, Anja in Nina. Skoraj 19.800 otrok, rojenih v osamosvojitvenem letu še vedno živi v Sloveniji, nekaj več kot 1400 se jih je odselilo v tujino, nekaj več kot 360 pa jih je umrlo, ugotavljajo na Surs.

Med prebivalci Slovenije, ki bodo letos dopolnili 30 let, je približno 82 odstotkov neporočenih. 41 odstotkov 30-letnic je mater, več kot polovica ima enega otroka.



Marca 2021 je bilo po navedbah Sursa med prebivalci Slovenije delovno aktivnih 56 odstotkov 30-letnikov in 44 odstotkov 30-letnic. Od tega je bilo osem odstotkov samozaposlenih, 77 odstotkov jih je delalo v zasebnem, 23 odstotkov pa v javnem sektorju. Izmed delovno aktivnih 30-letnikov ima več kot polovica srednješolsko izobrazbo.



Največ delovno aktivnih moških, rojenih v 1991, je marca 2021 delalo v predelovalnih dejavnostih. Takšnih je bilo 31 odstotkov, največ jih je pri tem opravljalo poklic šoferja težkih tovornjakov in vlačilcev. Medtem je največ delovno aktivnih žensk, rojenih v 1991, marca 2021 delalo v dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, med poklici pa jih je največ, skoraj devet odstotkov, opravljalo poklic prodajalke.



Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih, rojenih v 1991, je v letu 2019 po podatkih Sursa znašala 1504 evre in je bila za 19 odstotkov nižja od povprečne mesečne bruto plače vseh zaposlenih oseb v Sloveniji.

