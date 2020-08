3000 vernikov na Brezju, kjer je slavil Rode (FOTO)

Maša na Brezju. FOTO: Jože Suhadolnik

Rode: Očitali so mi, da vnašam razdor

Maše na Brezju se je udeležil tudi obrambni minister Matej Tonin z ženo. FOTO: Jože Suhadolnik

Ob današnjem prazniku Marijinega vnebovzetja so praznične maše razen na Brezjah, ki je najbolj obiskano slovensko romarsko središče, potekale tudi v več drugih krajih. V pridigah so med drugim izpostavili potrebo po solidarnosti in odgovornosti ter tudi upanju v času epidemije novega koronavirusa.Na Brezjah se je zbralo okoli 3000 ljudi (lani okoli 5000), ki so prisluhnili pridigi ljubljanskega nadškofa metropolita. Ta je bila tokrat posvečena kardinalu, za katerega je bilo vodenje današnjega slovesnega bogoslužja na Brezjah biserna maša.Kot je povedal Zore, so se na Brezjah pri Mariji Pomagaj, kamor že 200 let romajo slovenski kristjani, zbrali zato, da bi se »zahvalili za Božjo pomoč, ki so je deležni po Mariji in da bi po Mariji Pomagaj Očetu izročili svoje prošnje in potrebe vsakdanjega življenja«.V preostali pridigi se je Zore osredotočil na Rodetovo 60-letnico duhovniške službe. Spomnil je, da je v preteklosti tudi Rode kot ljubljanski nadškof večkrat ob velikem šmarnu nagovoril vernike na Brezjah. Pri tem je skrb za usodo naroda izražal na različne načine. Opozarjal je na »nevarnosti, ki grozijo narodu zaradi nizke rodnosti, samomorov in splavov, mamil in alkoholizma ter na šolo, ki ateizira, namesto da bi vzgajala za vrednote – vse to pa z željo po moralni prenovi in normalnih odnosih med Cerkvijo in državo«.»V spominu vernih in nevernih so bili govori, ki sem jih imel v tistih letih v narodnem Marijinem svetišču, jasni in odločni, nekateri so rekli, da so ostri,« je po maši povedal Rode. »Očitali so mi, da vnašam razdor v slovenski prostor, da sejem sovraštvo do drugače mislečih in podobno. Niso razumeli ali niso hoteli razumeti, da nisem govoril iz potrebe po protagonizmu ali iz želje po oblasti, ampak iz notranje nuje, kot pastir, ki je pred Bogom odgovoren za svojo čredo, prepričan, da je tu v igri njegova večna usoda. Tega neverni seveda niso mogli doumeti. Razumeli pa so me verniki in duhovniki, ki so jih boleli napadi na pastirja.«Ponižanja je Rode vzel kot križ, ki ga mora nositi, če hoče hoditi za Gospodom po ozki poti. »Samo sprejemanje križa vodi k odrešenju. Taka je logika evangelija. Te pa ne razumejo vsi. Raje živijo v lagodnem miru in v nezahtevni letargiji, ki ne terja naporov in ne prenese jasne besede. Raje imajo hlapčevski molk in idejno meglo.«Leta 2004 je papež Rodeta poklical v Rim in odtlej Rode ni neposredno vplival na dogajanje v Sloveniji. »Spremljalo pa me je kot etično čutečega Slovenca breme naše pretekle zgodovine in želja po spravi,« je dejal in dodal, da je potreba po spravi z leti vse močneje prodirala v slovensko zavest. Ob tem je pohvalil dejanja sprave v letošnjem letu. »Zbliževanje med vsemi, ki v srcu dobro mislijo, lahko steče, sprava je mogoča. Po 150 letih zopet lahko sanjamo o zedinjeni Sloveniji.«