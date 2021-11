Tri leta prepevali starostnikom (FOTO)

Pet gospodov, združenih v pevsko zasedbo, ki sliši na ime Fantje z vasi, se je odločilo za prav poseben projekt. Izkušeni pevci in veliki ljubitelji slovenske ljudske pesmi, ki prihajajo iz okolice Rogaške Slatine, so se v začetku leta 2019 odločili za posebno turnejo s pomembnim poslanstvom. Zbor je nastal po razpadu drugega zbora, zato težav niso imeli.

Zelo dobro se razumejo, ker imajo vsi radi slovensko ljudsko pesem. Zadali so si, da obiščejo vrstnike in tudi starejše, nastanjene v številnih domovih za starostnike po Sloveniji, z izjemno željo, da bi jih razveselili s prepevanjem in jim obudili spomin na lepo slovensko ljudsko pesem, za katero si močno želijo, da ne bi šla v pozabo. Obiskali so vseh 125 domov za ostarele v naši državi.

Po nastopu v Metliki z direktorico doma Ivico Lozar

Svojo pot so začeli 23. januarja 2019 v Domu starejših Slovenske Konjice. Tam so zapeli domačinki Jani Trobec za njen stoti rojstni dan, se še dobro spominja Tone Plevčak. Skupino sestavljajo Janez Mraz, Toni Korez, Slavko Živičnjak, Franci Turnšek in Tone Plevčak. Za nastope so prevozili približno 11.500 kilometrov, poslušalo pa jih je več kot 4800 ljudi v domovih.

Epidemija jih ni utišala

Tako se je začelo in kaj kmalu so spoznali, da so na pravi poti. Vzljubili so to delo, mladi bi temu rekli, da so noter padli. Fantje z vasi so opravljali dve dobri deli, ohranjali so staro ljudsko pesem in hkrati v vsak dom prinesli veliko dobre volje in osebne energije.

Kljub zaostrenim razmeram niso želeli prekiniti svojega poslanstva, saj jih je vodila pomembna humanitarna nota, z vztrajnostjo in nastopi pa so dokazovali, da so v projekt srčno verjeli, zato so se ga lotili izjemno resno. Njihovi nastopi so bili v času, ko še ni bilo covida-19, veliko bolj pristni in topli. Ljudje so jih radi poslušali ter z njimi tudi zapeli. V času epidemije je bilo vse drugače, pa kljub temu so s svojo vztrajnostjo zmogli tudi v tem obdobju odpeti pred več kot 40 domovi. Malo pred stotim nastopom so v Grosupljem presenetili župnika Martina Goloba.

Izkušeni pevci in veliki ljubitelji slovenske ljudske pesmi prihajajo iz okolice Rogaške Slatine.

V cerkvi so zapeli več pesmi, župnik pa se jim je zahvalil za lep nastop ter dejal, da je bil njihovega obiska zelo vesel, ter se čudil, da imajo pevci pri takšni starosti še takšno notranjo moč in voljo. Jubilejni, stoti nastop so imeli 10. junija letos v Pegazovem domu v Rogaški Slatini. Direktorica se jim je zahvalila z izbranimi besedami in jim izročila posebne zahvale. Svojo pot so sklenili s 125. nastopom prve dni novembra v Domu starejših Vojnik. Na njihovo triletno pot ostajajo lepi spomini, pravijo fantje, ki so ponosni, da so to zmogli.

125 domov za starejše so obiskali.

Njihov vodja Tone Plevčak, tudi koordinator skupine, pa piše že drugo knjigo s pomenljivim naslovom Iz trnja do cvetja. Zdaj, ko so končali nastope pred domovi starejših občanov, imajo v načrtu obiskati nekaj lokalnih televizijskih in radijskih postaj. Za svoje poslanstvo so bili Fantje z vasi deležni veliko pisnih zahval iz domov po vsej državi. Junija pa so prejeli plaketo državnega sveta.

Med epidemijo so prepevali zunaj.

Jubilejni 100. koncert so imeli v Pegazovem domu starejših občanov v Rogaški Slatini.