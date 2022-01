Tragedija v jeseniški bolnišnici, v ognju umrla dva bolnika (FOTO)

Decembra 2018 je direktor Splošne bolnišnice Jesenice, danes minister za zdravje Janez Poklukar, dejal, da je jeseniška zdravstvena ustanova premajhna in prestara, poleg tega pa še nefunkcionalna za potrebe sodobnega zdravljenja. Napovedal je energetsko in požarno sanacijo stavb, že takrat se je razmišljalo o postavitvi nove bolnice za potrebe regije, ki danes razdvaja občinska vodstva Jesenic in Radovljice, novo bolnico si namreč želijo na območju slednje. Konec januarja 2019 se je zgodila tragedija: v bolnici je izbruhnil požar, ki je zahteval dve smrtni žrtvi. Soba v plamenih Tri leta so ...