Tri desetletja v boju s stiskami

Dolgo je že, odkar ob čakanju pri semaforju poslušamo utripajoč zvočni signal. Le redko se ga sploh še zavemo in se mogoče vprašamo, kdo le je tako pametno poskrbel, da tudi slepi lahko varno prečkajo cesto. Kdo? Za prve takšne naprave v Ljubljani so poskrbeli slovenski lionsi, sledile so občine. O lionsih večinoma ne vemo prav veliko, mogoče je v okroglih 30 letih njihovega aktivnega delovanja pri nas priložnost, da o njih kaj rečemo mimo predsodkov.Vitezi slepihSlovenskih 59 klubov, od leta 1996 združenih v samostojni Lions Distrikt 129 Slovenija, šteje tisočino svetovnega lionističnega članstva: približno 1400 je slovenskih lionsov, na svetu pa jih je slab milijon in pol. Številke doniranih pomoči po svetu jim dajejo mesto najbolj učinkovitega svetovnega prostovoljnega humanitarnega združenja.Slovenski lionsi veljajo za bolj podjetne in delavne med njimi. Gibanje je bilo ustanovljeno v Chicagu na začetku prejšnjega stoletja, ime Lions pa ne pomeni levov, pač pa kratico iz angleških besed Liberty, Intelligence, Our Nation Safety. Ker so na pobudo znamenite slepe pisateljiceže od leta 1925 pomagali zlasti slepim in slabovidnim, se jih je prijelo tudi ime vitezi slepih. A čas in napredek sta na žalost prinesla vse bolj raznolike težave posameznikov, tako da so se skozi stoletje obstoja močno razširile tudi oblike lionističnega delovanja.Na pragu 90. se jekot generalni konzul v Celovcu tam seznanil s klubom Carinthia in se ogrel za prostovoljstvo, združeno z vrednotami prijateljstva in odpravljanja človeških stisk. S podporo 22 zagretih somišljenikov je v slovenskem glavnem mestu, v takrat še zelo nenaklonjenem času za take »zahodne ideje«, ustanovil prvi slovenski klub, Lions klub Ljubljana (LKL). Tako s 30. obletnico delovanja tega kluba jubilej praznuje vse danes pri nas široko razraščeno gibanje; samo LKL je botroval ustanovitvi 11 slovenskih klubov – bil pa je boter tudi različnim klubom po deželah nekdanje Jugoslavije.Veliko jih ima tudi svoj podmladek s kratico LEO, kjer delujejo člani, mlajši od 30 let. Že pred letom ali dvema je prišel v javnost zbirni podatek, da so slovenski lionsi v času svojega delovanja v različnih dobrodelnih akcijah zbrali in podarili dobrih 5 milijonov evrov, pol milijona samo LKL.Vsako leto drug guvernerSlovenski lionsi se lahko pohvalijo, da je v času, ko so po svetu v klube sprejemali samo moške, LKL že imel štiri ustanovne članice, leta 1998 so v Celju LK Mozaik ustanovile same ženske, kar deset let pred prvo svetovno guvernerko pa smo mi že imeli prvo žensko na čelu nacionalnega distrikta 129. Guverner/ka se vsako leto zamenja, prav tako predsednice in predsedniki klubov, kar naj bi vodilo k rojevanju čim več novih idej za delovanje.Kot našteva trenutni guverner mag., ki v jubilejnem letu prihaja prav iz LKL, so bile prve pomoči slovenskih lionsov, večkrat tudi mednarodno povezanih, namenjene poplavljencem, pozneje ob vojni na Balkanu oskrbi beguncev, družinam v stiskah, štipendiranju revnejših nadarjenih, pomoči slepim glasbenikom, nakupu opreme za bolnišnice in slepe, kakršna jim omogoča šolanje in poklic, zbiranju očal za slabovidne v revnih deželah, v zadnjem času tudi gluhoslepim in otrokom z rakom pa tudi vsakršnim stiskam v lokalnem okolju. LKL je tako med drugim vrsto let podpornik Centra Dolfke Boštjančič na Igu, kjer živijo in se šolajo otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, za kar je kot članica kluba zlasti zaslužna nekdanja ljubljanska županja in častna občanka. Domiselni izdelki varovancev se vsako leto na dobrodelnem plesu spremenijo v denarno podporo.V jubilejni publikaciji LKL je veliko fotografij, še več spominov. Ustanovni član, znani fotograf, se v pogovoru spomni dveh uspešnih akcij – ko so v času hudih poplav v Zgornji Savinjski dolini, ki jih je spremljal še kot fotoreporter Dela, skupaj z botrskim klubom Carinthia iz Celovca zbrali dovolj sredstev za novo hišo družini poplavljencev.In ko so varovanci Centra Dolfke Boštjančič po njegovih fotografijah po svoje upodabljali znane slovenske motive, iz tega pa je nastal koledar, ki je prinesel 35 tisoč evrov, s katerimi so s pomočjo sponzorja centru kupili kombi. Trideset let je minilo lansko jesen, covid-19 pa je kriv, da bodo proslavljali šele letos – LKL bo v kratkem ob jubileju posadil 30 dreves in z njimi pomladil enega najlepših drevoredov v Tivoliju pod Cekinovim gradom, ki obstaja že od 19. stoletja.