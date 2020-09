Trgovine ob nedeljah da ali ne?

Poslanci bodo na redni seji DZ obravnavali predlog sprememb zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, pa tudi predlog sprememb zakona o nalezljivih boleznih. Veliko zanimanja bo gotovo požela razprava o zakonskem predlogu nedeljskega zaprtja trgovin.



DZ bo danes opravil tretje branje predloga novele zakona o trgovini, ki prinaša zaprtje trgovin ob nedeljah in praznikih. Potem ko so poslanci pred počitnicami soglašali, da so lahko ob nedeljah odprte tudi tiste prodajalne samostojnih podjetnikov ali pravnih oseb, v katerih delajo sami ob pomoči dijakov, študentov in upokojencev, zdaj poskušajo predlagatelji, poslanci Levice, v zakonsko besedilo vrniti določbo, da je delo ob nedeljah dovoljeno le nosilcem trgovinske dejavnosti oz. prokuristom. V SMC pa so vložili dopolnilo, da so lahko trgovine ob nedeljah brez omejitev odprte do največ 10 nedelj na leto. V kakšni obliki bo zakon sprejet, bo znano v torek.

Z zakonom do precepljenosti Obravnavali bodo tudi novelo zakona o nalezljivih boleznih, s katero želi skupina 38 poslancev iz SMC, SDS in Desusa povečati precepljenost v Sloveniji. Odbor DZ za zdravstvo je v novelo vnesel nekaj dopolnil, s katerimi je tudi umaknil sprva predlagano določbo o obveznem celjenju zdravstvenih delavcev proti sezonski gripi. Med drugim pa ostaja določba o tem, da je za vključitev otroka v javno financirani vrtec potrebno opravljeno cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam.



Približno štiri ure imajo poslanci na voljo za razpravo o spremembah zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin. Predlog DS so z dopolnilom Desusa na matičnem odboru popravili tako, da sedaj predvideva dvoodstotno izredno uskladitev pokojnin v decembru, in sicer ne glede na gospodarsko rast preteklega leta.