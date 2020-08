Trgovec iz Slovenije svojim zaposlenim omogoča to ugodnost!

FOTO: HOFER

»Novico sem sprejel zelo pozitivno,«

Sodelavke in sodelavci v prodaji in logistiki, ki so trenutno večinsko zaposleni za krajši delovni čas (povprečno za 30 ur/teden), se bodo lahko po novem modelu zaposlili za polni delovni čas (40 ur/teden), od tega pa bodo povprečno kar 10 ur tedensko prosti in tako več časa preživeli z družino ali ob drugih prostočasnih aktivnostih.

Zaposlitveni modelomogoča zaposlitev za polni delovni čas z dogovorjeno krajšo delovno obveznostjo. To pomeni, da bodo HOFERjevi zaposleni delali krajši delovni čas, vendar bodo zaposleni za polni čas, kar pomeni, da jim bodo pripadale pravice zaposlitve za polni delovni čas, štela se jim bo polna pokojninska doba, pripadal pa jim bo tudi polni regres, ki je pri HOFERju v letu 2020 znašal kar 1700 evrov.Septembra pri trgovcu začenjajo testno fazoter sodelavkam in sodelavcem ponuja zaposlitev za polni delovni čas (40 ur/teden), pri čemer bodo v povprečju 10 ur lahko ostali doma. V prvo fazo, ki se bo zaključila konec leta 2020, bodo tako testno vključeni zaposleni približno četrtine trgovin in izbranega področja logistike. V tem času bodo ocenjevali vpliv novega modela in odzive zaposlenih ter tako prilagajali procese pilotne faze, ki se začenja 2021 in v katero se bodo lahko vključili drugi zaposleni. Do konca 2021 naj bi bilo v zaposlitveni modelvključenih več kot 1200 zaposlenih v prodaji in logistiki, kar je okoli 75 % vseh zaposlenih na omenjenih področjih.pove, ki je pri podjetju HOFER zaposlen skoraj desetletje. Opravlja delo prodajalca, zaposlitev v podjetju pa bi priporočal vsakemu, ki od delodajalca pričakuje, korekten odnos in razgibano delo. Enakega mnenja je tudi, ki prav tako opravlja delo prodajalke, pri podjetju pa je zaposlena dobra štiri leta. »Pri podjetju mi je še posebej všeč krajši delovni čas, saj lahko več časa posvetim otroku. Na delo pa grem dobre volje, saj imam super kolektiv,« je povedala in dodala, da v kolektivu usklajevanje prostih dni ni težava, še posebej pa je, ki jih ponuja delodajalec.Pri HOFERju se bodo v model »HOFER (po)polni delovni čas« vključili tisti, ki so pri podjetju aktivno zaposleni vsaj dve leti, model pa je tretja stopnja motivacijskega koncepta.Ob vstopu v podjetje zaposleni avtomatsko prejmePo prvem letu začne podjetje zaposlenim plačevati vPo drugem letu lahko zaposleni vstopi v modelZaposleni v prodaji pri HOFERju že tradicionalno prejemajo panožno, januarja letos pa so bili v povprečju deležni kar za 18 % višjega plačila. To je bil najvišji enkratni dvig plačila v zgodovini podjetja. Prodajalci tako za četrtino krajši delovnik vseeno prejemajo plačilo, ki je skoraj za tretjino višje od zakonsko določene minimalne plače za polni delovni čas. Za 30 ur dela tako v najvišjem plačilnem razredu prejmejo bruto 1200 evrov.