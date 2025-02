Trgovci nočejo slovenskih prašičev

Marcel Galunder, mlajši in še kako ugledni prašičerejec iz Veržeja, kjer ima trenutno stalež 491 živali (vseh kategorij), ponuja zanimivo razmišljanje, kako izboljšati stanje na področju prašičereje. Na njihovi kmetiji se z njo ukvarjajo že desetletja, saj sta orala ledino že njegov dedek in oče, danes držijo sloves uspešne poljedelsko-prašičerejske kmetije. Na začetku so bili kombinirana govedorejska in prašičerejska kmetija, zadnjih 28 let so usmerjeni v prašičerejo. V teh letih so pridobili status vzrejnega središča za proizvodnjo plemenskega materiala. Pri Galunderjevih se žival v hlevu ...