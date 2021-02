Trgovci na testiranje v zasebni zavod, lastnik pa član vladne posvetovalne skupine

Novi vladni odlok, ki pod določenimi pogoji dovoljuje odpiranje dodatnih storitev in trgovin, je naletel na mešane odzive. Predsednik Obrtne zbornice Slovenije (OZS)je poudaril, da so vse delodajalske organizacije pristale na pogoj, da se zaposleni testirajo enkrat tedensko. V OZS pa ostro nasprotujejo testiranju strank. Trgovci medtem še ne vedo, kako bodo organizirali testiranje svojih zaposlenih na okužbo z novim koronavirusom. Skbi jih, kako bodo pred torkom zagotovili zdravstveno osebje, ki bo izvedlo testiranja. Drug pomislek članov pa je, da so hitri testi nezanesljivi, zato jih skrbi, da bodo v primeru lažnih pozitivnih rezultatov morali dejavnost neupravičeno začasno zapreti.Medtem pa so v 24ur poročali, da je Trgovinsko zbornico Slovenije poklical direktor NIJZin trgovcem sporočil, da naj bi organizacijo hitrega testiranja za zaposlene v trgovini pomagali izvesti v zasebnem zdravstvenem zavodu Zdravje.Zdravje je v lasti ljubljanskega kirurga in člana vladne posvetovalne skupine. Za Pop TV ta tega ni zanikal, pravi pa, da so ga trgovci sami prosili za pomoč.