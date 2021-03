Tretji val je tu: znano, kje bi začeli najprej zaostrovati

Vodja svetovalne vladne skupine za covid 19je potrdila, da je Slovenija v tretjem valu epidemije. Epidemiološka slika je vse slabša: tedensko povprečje je v tednu dni zraslo na 807. Vladna svetovalna skupina bi lahko že v ponedeljek odločala o morebitnih ukrepih, s katerimi bi širjenje covida upočasnili.Logarjeva je za TV Slovenija potrdila, da se bo svetovalna skupina sestala v ponedeljek, kjer bodo predebatirali, ali bo treba ukrepe zaostrovati. Je pa pojasnila, da je stanje na meji, ko bi se slika lahko začela zelo hitro slabšati.Na vprašanje, kje bi začeli najprej zaostrovati ukrepe, je Logarjeva dejala, da tam, kje so začeli najprej sproščati. »Ponovno bi zapirali lokale, ki so trenutno odprti na območju, ki je bilo v rumenem, zmanjšali bi tudi število zbiranja ljudi, ki je trenutno omejeno na 10, in nato po potrebi preostali ukrepi.«Za STA pa je Logarjeva dejala: »Zelo verjetno je, da se bo epidemiološka slika še slabšala in bodo potrebni nadaljnji ukrepi. Če se bodo številke alarmantno povečevale, se bo skupina sešla že v nedeljo.«Sicer pa bo sestanek v ponedeljek, ko bodo razmislili o morebitnih novih korakih za zajezitev epidemije. Do takrat ostajajo v veljavi zdajšnji ukrepi.