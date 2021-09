Tretji odmerek cepiva proti covidu 19: ob branju izjave, ki jo morate podpisati, vas bo streslo

Uporaba tretjega odmerka še ni odobrena od Eme

»Uporaba 3. odmerka še ni odobrena s strani Evropske agencije za zdravila (EMA) - gre za "off label" uporabo. Poleg tega je zaenkrat 3. odmerek priporočen (s strani posvetovalne skupine za cepljenje) le za določene skupine (oskrbovanci DSO, stari 70 let in več...), vsi ostali, ki se želijo cepiti, pa podpišejo izjavo,« pojasnjuje (nelektorirano) NIJZ.

Bodo popravljali strategijo cepljenja?

Kdorkoli po tretji odmerek, a podpisati mora izjavo

Ker 3. odmerek cepiva zaenkrat ni registriran, naj osebe (iz skupin za katere ni priporočil), ki ga želijo prejeti na lastno željo, izpolnijo priloženo izjavo

Izjava, ki jo mora podpisati oseba, preden prejme tretji odmerek. FOTO: Zaslonski posnetek

Na vladni urad za komuniciranje smo naslovili ta vprašanja:

– Ali je takšno aktivno vabljenje na tretji odmerek ustrezno?

– Ali je cepljenje s tretjim odmerkom varno?

– NIJZ je skupaj s priporočilom objavil izjavo, ki jo mora oseba, ki se cepi s tretjim odmerkom, podpisati. Nosi naslov »Izjava o prejemu cepiva proti covid-19 na način, ki ni priporočen in odobren za uporabo«, v nadaljevanju pa da podpisnik potrjuje, da gre za neregistrirano uporabo na njegovo željo, da podaja soglasje za takšno cepljenje in da sprejema odgovornost za svojo odločitev. Če je cepljenje varno, zakaj država ne prevzeme odgovornosti za vse morebitne posledice, ki bi jih cepljene osebe imele?

– Kako po vašem mnenju takšne izjave vplivajo na tiste, ki so proti cepljenju proti covidu 19? Menite, da jih pritegne k cepljenju ali jih odbije od njega?



Ko odgovore prejmemo, jih bomo objavili.

Nekatere zdravstvene institucije že obveščajo paciente, naj se dogovorijo za termin za tretji odmerek cepiva proti covidu 19, čeprav od zadnjega cepljenja ni minilo niti šest mesecev. Ravno pred nekaj trenutki so iz UKC Ljubljana glede cepljenja s tretjim odmerkom prek twitterja sporočili, da ga bodo za zaposlene in paciente izvajali po razporedu, kot je potekalo osnovno cepljenje: »Vsi cepljeni boste prejeli SMS-obvestilo o načrtovanem cepljenju s tretjim odmerkom. Z odgovorom na SMS-sporočilo boste izrazili svoj interes po cepljenju.« V nekaterih zdravstvenih institucijah, kot smo izvedeli, glede tretjega odmerka še čakajo, saj da bi se morala posodobiti tudi nacionalna strategija cepljenja. V aktualni različici je glede tretjega odmerka trenutno zapisano (nelektorirano):»Osebe s presajenimi organi (tudi pred planirano presaditvijo) in težje imunsko oslabljene osebe lahko prejmejo tretji odmerek dvoodmernega cepiva proti COVID-19 v skladu s presojo lečečega specialista (odločitev je individualna). Glede na nova spoznanja in odobreno registracijsko dokumentacijo posameznih cepiv proti COVID-19 se bodo priloge te strategije ter priporočila glede prednostnih skupin in poživitvenih odmerkov sproti posodabljala. Posodobljena priloge in priporočila bodo objavljeni na spletni strani NIJZ in MZ.«Vodja posvetovalne skupine za cepljenjena vprašanje, ali bo nacionalna strategija zaradi tretjega odmerka popravljena, pravi: »Po mojem mnenju zadošča priporočilo, objavljeno na spletni strani NIJZ, tako kot to velja na splošno za uporabo zdravil, s posodabljanjem strategije nisem seznanjena.«NIJZ je glede tretjega odmerka na svoji spletni strani v dokumentu Priporočila za cepljenje proti covid-19 (dokument je datiran s 6. septembrom 2021) objavil (nelektorirano):»Uporaba 3. odmerka cepiva proti covid-19 je priporočljiva za– oskrbovance DSO in– osebe stare 70 let in več in posebej ranljive kronične bolnike ne glede na starost.S tretjim/poživitvenim odmerkom je možno cepljenje tudi za vse ostale, ki so opravili osnovno cepljenje proti covid-19, če tako želijo.Za tretji odmerek se uporabi mRNA cepivo.Priporočen presledek med osnovnim cepljenjem in tretjim/poživitvenim odmerkom je vsaj 6 mesecev.«Del teksta je podčrtan, saj je podčrtan tudi v obvestilu NIJZ.Izjavo, ki jo morate podpisati, pripenjamo pod tem odstavkom, nosi pa naslov: »Izjava o prejemu cepiva proti covid-19 na način, ki ni priporočen in odobren za uporabo.« V njej je med drugim navedeno:– da je podpisani seznanjen, da tretji odmerek še ni registriran za uporabo,– da gre za uporabo brez ('izven okvira') dovoljenja za promet,– da gre za cepljenje na lastno željo in– da sprejemate odgovornost za svojo odločitev.