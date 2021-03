Tresla se je gora, rodila se je miš: to je po seji sveta SMC povedal Počivalšek

Predsednik državnega zbora (DZ) Igor Zorčič, vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga in Branislav Rajić se niso udeležili današnjega sestanka sveta stranke SMC. Po koncu sveta je minister Zdravko Počivalšek stopil pred novinarje in povedal, da so razpravljali predvsem o delu stranke in pripravah na naslednje volitve. V zvezi s tremi poslanci pa je Počivalšek po glasovanju o interpelaciji Vaska Simonitija dejal, da se bodo morali odločiti in da ne morejo sedeti na dveh stolčkih. O njihovi prihodnosti v stranki in poslanski skupini se bodo odločali v DZ in v poslanski skupini. Poleg Slugove in Zorčiča je interpelacijo podprl še Branislav Rajić.



»To je njihova stvar, mi jih ne bomo čakali. Z nami so lahko tisti, ki so na ladji, ki jo skušami samo peljati naprej. Ne more biti nekdo pri nas in igrati za drugo ekipo,« je dejal Počivalšek. Na vprašanje, ali to pomeni, da ima stranka zdaj samo pet poslancev, pa je odgovoril: »To bomo pa še videli. Pustimo se presenetiti.« Spregovoril je tudi o morebitnih dogovorih v ozadju in povezovanju z drugimi strankami. »O vsem bo odločal svet stranke, po potrebi pa bomo v ta namen sklicali tudi kongres. O tem, s kom se bomo povezovali, bo odločal svet stranke.«



Na vprašanje o njegovem novem državnem sekretarju na ministrstvu Andreju Čušu je Počivalšek dejal, da je do zdaj veljalo, da si je sekretarje vsakdo izbiral sam na podlagi področij in potreb, ki jih ima kabinet.





