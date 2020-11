Kadunc preživel, Carlova pa: »sovražni prevzem RTV ni uspel«

Programski svet RTVS je razpravljal o pobudi skupine 13 svetnikov za predčasno razrešitev generalnega direktorjaSkupina 13 programskih svetnikov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je prepričana, da so izpolnjeni zakonski razlogi za predčasno razrešitev Kadunca. Očitke so pobudniki združili v osem točk, med drugim pa generalnemu direktorju očitajo, da je javna RTV hiša med letoma 2017 in 2019 poslovala z izgubo. Kadunc je vse očitke zavrnil kot neutemeljene.Glasovalo je 29 programskih svetnikov, 14 jih pobudo za predčasno razrešitev podprlo, 9 jih je glasovalo proti, 6 pa je bilo vzdržanih. Pobudniki bi morali za Kadunčevo razrešitev v 29-članskem svetu zbrati vsaj 15 glasov podpore.Veselje nad odločitvijo programskih svetnikov je izrazila tudi novinarka javnega rtv servisa, ki je zapisala, da »sovražni prevzem RTV ni uspel.«Programski svet RTV Slovenija ja tako zavrnil pobudo za predčasno razrešitev generalnega direktorja in Igor Kadunc ostaja prvi mož RTV.Svetnikje na današnji seji v imenu pobudnikov pojasnil, da je v pravnem mnenju, ki so ga naročili pri odvetniški družbi Matoz, ugotovitev, da je pobuda za razrešitev Kadunca »dovolj konkretizirana in da so očitki zadostni za razrešitev«. Dodal je, da je pred odločanjem pravno mnenje posredoval vsem svetniškim kolegom.Kadunc pa je v zagovoru poudaril, da pri tokratni pobudi »ne gre za Igorja Kadunca, gre za vprašanje, kdo in kdaj bo neposredno posegel v uredniško politiko oziroma postavil nove vodilne na radiu, televiziji in MMC ter ključne urednike«. Po njegovih besedah so očitki pobudnikov razrešitve prirejeni in zavajajoči.Glavnina okoliščin, ki so povzročile zdajšnji finančni položaj RTVS, je odvisna od objektivnih, zunanjih dejavnikov, na katere kot generalni direktor nima vpliva, je dodal Kadunc. Zatrdil je, da v času njegovega direktorovanja likvidnost RTVS nikoli ni bila ogrožena in tudi vnaprej ne bo, če bo ustanovitelj le izpolnil svoje obveznosti.Kadunc je tako zavrnil očitek o slabem poslovanju RTVS. Dejal je, da mu je skupaj z njegovo ekipo uspelo velik del višjih stroškov dela zaradi rešitve položaja prekarcev, sproščanja Zujfa in sporazuma s sindikati decembra leta 2018 pokriti z višjimi prihodki in prihranki pri drugih stroških.Odbor DZ za kulturo je nadaljeval sejo o očitkih glede vladnega pritiska na javne medije. Sejo, ki je danes niso pripeljali do konca, je zaznamovala razprava o poskusu razrešitve direktorja RTVS. Koalicija opozarja, da se s sejo nad programskimi svetniki vrši politični pritisk, medtem ko predlagatelji seje menijo ravno nasprotno.Opozicijski poslanci so zato danes večkrat opozorili, da današnja seja odbora pomeni pritisk na programske svetnike. Poslanka SDSje še izpostavila, da je večina podpisnikov pobude za razrešitev generalnega direktorja RTVS deležna raznih pritiskov in prepričevanj, da si premislijo. Tudi njena poslanska kolegicaje menila, da so bili poslanci zlorabljeni za to, da se politika vtika v delo programskega sveta RTVS.Nasprotno menijo v koalicijskih vrstah. Po besedah poslanke LMŠvlada želi prevzeti nadzor nad informacijami in njihovimi interpretacijami. Poslanka Leviceje izpostavila, da ne branijo Kadunca osebno, ampak avtonomijo in neodvisnost RTVS pred »napadi politike in njenih diktatov prek nastavljenih svetnikov«. Meni tudi, da bodo po razrešitvi direktorja "padali" tudi uredniki in novinarji, ki oblasti niso všeč.