Trepetajo pred belim kombijem: večkrat so jih opazili, kako so se počasi peljali v naselju

V vasicah pod Stolom v Karavankah te dni nimajo miru. Predvsem v naselju Breg, edinem v občini Žirovnica na južni strani avtoceste, so nadvse vznemirjeni. Spanec jim kratijo za zdaj še neznanci v belem kombiju, ki so bili večkrat opaženi, kako so se počasi peljali skozi naselje in si ogledovali hiše in okolico. Med domačini se govori, da so se v zadnjih dveh tednih v njihovi vasici z le 650 prebivalci zgodili kar trije ropi oziroma tatvine, vsi povezani z belim kombijem, poleg tega pa se osebe iz njega še pretvarjajo, da so delavci telekomunikacijskega podjetja, in tako prepričajo vaščane, da...