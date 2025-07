Trenerju Fabjanu očitajo spolno in fizično nasilje nad mladoletnimi športnicami

Po poročanju časnika Dnevnik se nad slovenskim judom zgrinjajo temni oblaki. Več nekdanjih judoistk je policiji prijavilo domnevne spolne zlorabe, fizično nasilje in psihično maltretiranje, ki naj bi jih izvajal eden najuspešnejših trenerjev pri nas – Marjan Fabjan iz Judo kluba Sankaku Celje.

Grozljive obtožbe iz športnih dvoran

Kot poroča Dnevnik, gre za obtožbe, ki so jih podale nekdanje varovanke svetovno priznanega trenerja juda Marjana Fabjana. Izpovedi, ki so jih nekatere od njih anonimno delile za časnik, vključujejo klofute, udarce z bambusovo palico, brce, kričanje, zmerjanje, psihološko manipulacijo in celo spolne zlorabe. Ena od judoistk se je zaupala:

»Trdo sem trenirala, bila poslušna in ubogljiva. Bolj kot starši me je vzgajal on. Ko sem bila stara 17 let, me je vprašal, kaj sem pripravljena narediti za olimpijsko medaljo. Odgovorila sem, da vse – v mislih sem imela trening, disciplino, odrekanje. A on je to razumel drugače,« se spominja.

Največji šok je doživela med pripravami, ko se je poškodovala. Trener naj bi jo povabil v svojo sobo, rekoč, da mora pogledati poškodbo. Po njenih navedbah jo je pričakal zavit v brisačo, jo prosil, naj se sleče in uleže na posteljo, nato pa jo začel otipavati – tudi po intimnih delih.

»Ko sem začela jokati in zavpila, da me boli, je nehal in mi zabičal, da tega ne smem nikomur povedati,« je povedala za Dnevnik.

Leta molka zaradi strahu in ugleda

Večina deklet je molčala dolga leta. Po besedah ene od njih so se bale posledic, saj je Fabjan užival izjemen ugled doma in v mednarodnem judu. Strah pred morebitnim povračilnimi ukrepi in prepričanje, da jim nihče ne bo verjel, sta botrovala dolgotrajnemu molku.

»Zdaj, ko imamo družine, ko smo se poročile in rodile otroke, se lažje spopadamo s tem, kar se nam je dogajalo,« so zapisale.

Policija zadržana, trener brez spomina

Na vprašanje Dnevnika, ali se več prijav nanaša prav na Marjana Fabjana, so s policije odgovorili, da zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo razkrivati identitete oseb. Znano pa je, da je Fabjan kot športnik policist zaposlen pri slovenski policiji.

Fabjan se je na očitke odzval z izjavo, da ne ve, na katero obdobje naj bi se nanašali očitki: »Nihče mi ne more ničesar očitati. Obdobje, ko smo bili mlajši, je daleč nazaj in se vsega ne spomnim,« je povedal za Dnevnik.