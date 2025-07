Nekdanja varovanka Marjana Fabjana: Najprej je bilo fizično zlorabljanje, ko sem dopolnila 18 let pa ...

Le kaj se je, očitno že pred leti, dogajalo za zaprtimi vrati slačilnic med treningom mladih judoistk? To vprašanje si od včeraj upravičeno zastavljajo mnogi. V javnost so namreč prišla razkritja o tem, da je več nekdanjih judoistk zaradi domnevnih spolnih zlorab ter fizičnega in psihičnega nasilja policiji podalo prijavo zoper najuspešnejšega slovenskega trenerja juda Marjana Fabjana. »Najprej se me je začel dotikati po trebuhu, potem pa nižje po spolovilu ...« Izpoved ene od njegovih nekdanjih varovank je zares pretresljiva. »Najprej se me je začel dotikati po trebuhu, potem pa nižje po sp...