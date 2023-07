Trener 150. daroval kri

Šport in dobrodelnost oziroma humanost gresta velikokrat z roko v roki. Tudi darovanje krvi spada v to sfero. NK Maribor denimo tradicionalno pripravlja krvodajalsko akcijo Vijol'čna kri za vse ljudi, med nogometnimi trenerji pa pri tem prednjači 64-letni Primorec Danilo Vladimir Sergaš, član trenerskega štaba ženske članske reprezentance. Danilo je minuli torek v Izoli že stopetdesetič daroval kri. »Občutki in počutje so dobri ob tej visoki številki.

Prijatelji pravijo, da je njegova gesta izkaz izjemne velikodušnosti in humanosti.

Sem se pa zagotovo boljše počutil, ko sem daroval prvič. Bil sem mlad, a tudi danes se še vedno počutim mladega,« je v družbi prijateljev iz sveta nogometa razmišljal Danilo, ki je kri prvič daroval leta 1980 med služenjem vojaškega roka v Splitu. »Zgodila se je prometna nesreča, potrebovali so kri. Vojaki smo darovali kri. Ostal sem krvodajalec. Po vsakem odvzemu sem se počutil dobro. Poleg tega sem se trudil vsa ta leta navduševati svoje nogometne prijatelje, da so darovali tudi oni,« je dodal. Tako je pred leti prepričal, da so kri darovale članice ženske nogometne reprezentance, v torek pa je v Izolo prišel tudi nekdanji mladi reprezentančni vratar Gregor Sorčan, ki brani v Grčiji. Z Danilom sta sodelovala v mlajših reprezentančnih selekcijah, prav na Danilovo pobudo pa je prišel in daroval kri tudi sam. »Ta njegova gesta, ki jo ponavlja in ponavlja, je izkaz izjemne velikodušnosti in humanosti. Nekaj najlepšega, kar lahko človek naredi za sočloveka, je, da zanj daruje kri. Vesel in ponosen sem, ker je Fičo član strokovnega štaba ženske nogometne reprezentance,« je bil nad Sergaševo potezo, ki traja in traja, navdušen tudi Borut Jarc, selektor ženske članske reprezentance. Pred Centrom za transfuzijsko dejavnost Izola so z Danilom nazdravili in prigriznili, poleg tega pa je Danilu čestitala tudi Valentina Klemše, sekretarka Območnega združenja Piran Rdečega križa Slovenije.