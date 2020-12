Trčenje v predoru zaprlo štajerko

Štajerska avtocesta je zaprta med priključkoma Blagovica in Trojane proti Mariboru zaradi prometne nesreče v predoru Trojane. Obvoz za vsa vozila je po regionalni cesti Blagovica–Trojane.Na podravski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med počivališčem Podlehnik in priključkom Zakl proti Hrvaški.Preberite tudi:Zaradi nočnega sneženja so razmere na cestah zimske. Na cestah so posipne in plužne skupine, potovalni časi pa so daljši. Na pot se odpravite prej kot običajno in samo z ustrezno zimsko opremo, opozarjajo pristojni. Ponekod je sneg prehajal v dež, zato obstaja nevarnost žledu in poledice.Zaradi snežnih razmer je zaprta cesta čez prelaz Vršič in cesta Volče–Solarji. Cesta Čepovan–Most na Soči je zaprta zaradi snežnega plazu.Gneča in kolone tovornih vozil so na koncu dolenjske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški ter na cesti Kozina–Starod pred mejnim prehodom Starod proti Hrvaški.Zaradi burje v Vipavski dolini na hitri cesti med Selom in razcepom Nanos velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton (1. stopnja). Prepoved za priklopnike in polpriklopnike je na cestah Žaga–Kobarid, Razdrto–Manče, Col–Ajdovščina, Col–Črni Vrh–Godovič in Unec–Bloška Polica–Babno Polje ter na mejnih prehodih Petrina, Babno Polje in Vinica zaradi razmer na hrvaški strani. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje.