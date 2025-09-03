MARIBOR

Trasa, ki povezuje oba bregova: mestni tek navdušil rekreativce in družine

Tradicionalni Mestni tek je po obrežju reke Drave v gibanje ponovno pognal navdušene tekačice in tekače.
Fotografija: Po prenovljenem Lentu se je pognalo okoli 500 tekačev, do prihodnjega teka želijo prijave podvojiti. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Odpri galerijo
Po prenovljenem Lentu se je pognalo okoli 500 tekačev, do prihodnjega teka želijo prijave podvojiti. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Marko Pigac
03.09.2025 ob 13:10
Marko Pigac
03.09.2025 ob 13:10

Gre za mestni tek, ki sodi med osrednje rekreativne dogodke v štajerski prestolnici. Prireditev združuje vrhunske športnike, ljubiteljske tekače in številne družine, ki želijo preživeti aktiven dan v središču mesta. Udeleženci se podajo na traso, speljano skozi slikovite mestne ulice in ob reki Dravi, kar dogodku daje poseben čar. »Tek pa ni zgolj športno merjenje moči, temveč tudi praznik gibanja, družabnosti in spodbujanja zdravega načina življenja, ki Maribor za en dan spremeni v pravo tekaško središče,« je poudaril Tomaž Barada, predsednik ŠZM.

Helena Javornik, naša legendarna dolgoprogašica, je v družbi Petre Ravnikar iz OTP banke skrbela za prijave.
Helena Javornik, naša legendarna dolgoprogašica, je v družbi Petre Ravnikar iz OTP banke skrbela za prijave.
Tomaž Barada, predsednik ŠZM, s hčerko Tyro, šampionko v taekwondoju in kickboksu
Tomaž Barada, predsednik ŠZM, s hčerko Tyro, šampionko v taekwondoju in kickboksu

Na 4,4- in 8,8-kilometrski trasi med Studenško brvjo in dvoetažnim mostom je letos teklo skoraj 500 tekačev, kar je bila zgornja meja prijav. Na kratki razdalji sta slavila Nejc Kojc in Anja Bezlaj, na daljši pa Mitja Potrč in Eva Bezlaj.

Športna zveza Maribor si prizadeva do prihodnjega leta to številko najmanj podvojiti. »Gre za tek, v prvi vrsti namenjen rekreativcem, trasa pa povezuje obe bregova štajerske prestolnice,« je pojasnil Barada, ki z ekipo po starem mestnem jedru čez slabih 14 dni organizira še otroške teke, na katerih se pomerijo otroci iz mariborskih in okoliških osnovnih šol. 

Petra Skrivarnik, nova tiskovna predstavnica MO Maribor, ter Anita Kovačič, vodja službe za odnose z javnostmi MO Maribor, sta se ogrevali in tekli skupaj.
Petra Skrivarnik, nova tiskovna predstavnica MO Maribor, ter Anita Kovačič, vodja službe za odnose z javnostmi MO Maribor, sta se ogrevali in tekli skupaj.
Sebastijan Harc, direktor mladinskih pogonov pri NK Maribor, je tekel s svojimi dekleti.
Sebastijan Harc, direktor mladinskih pogonov pri NK Maribor, je tekel s svojimi dekleti.
Eva Lozina, vodja kabineta župana, s partnerjem Andražem Fištravcem
Eva Lozina, vodja kabineta župana, s partnerjem Andražem Fištravcem
Znana Mariborčanka Nina Bezlaj je ponosno pozdravila svoji šampionki, zmagovalki Anjo in Evo.
Znana Mariborčanka Nina Bezlaj je ponosno pozdravila svoji šampionki, zmagovalki Anjo in Evo.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

tek Maribor rekreacija šport gibanje tekači tekmovanje

Priporočamo

Pacient podivjal v izolskem zdravstvenem domu, posredovala policija
Krvavi obračun sredi ulice, Dejan (37) umrl pred gostinskim lokalom (FOTO)
Vroče v podeželski hiši: »Me boš poklical in bova seksala«
Se bo Klakočar Zupančičeva pomerila proti Golobu? Nastala je velika zmeda

Predstavitvene informacije

 
Promo

Vadba, ki vas bo zasvojila

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Komentarji:

Priporočamo

Pacient podivjal v izolskem zdravstvenem domu, posredovala policija
Krvavi obračun sredi ulice, Dejan (37) umrl pred gostinskim lokalom (FOTO)
Vroče v podeželski hiši: »Me boš poklical in bova seksala«
Se bo Klakočar Zupančičeva pomerila proti Golobu? Nastala je velika zmeda

Izbrano za vas

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Vadba, ki vas bo zasvojila

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.