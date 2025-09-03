Trasa, ki povezuje oba bregova: mestni tek navdušil rekreativce in družine

Gre za mestni tek, ki sodi med osrednje rekreativne dogodke v štajerski prestolnici. Prireditev združuje vrhunske športnike, ljubiteljske tekače in številne družine, ki želijo preživeti aktiven dan v središču mesta. Udeleženci se podajo na traso, speljano skozi slikovite mestne ulice in ob reki Dravi, kar dogodku daje poseben čar. »Tek pa ni zgolj športno merjenje moči, temveč tudi praznik gibanja, družabnosti in spodbujanja zdravega načina življenja, ki Maribor za en dan spremeni v pravo tekaško središče,« je poudaril Tomaž Barada, predsednik ŠZM.

Helena Javornik, naša legendarna dolgoprogašica, je v družbi Petre Ravnikar iz OTP banke skrbela za prijave.

Tomaž Barada, predsednik ŠZM, s hčerko Tyro, šampionko v taekwondoju in kickboksu

Na 4,4- in 8,8-kilometrski trasi med Studenško brvjo in dvoetažnim mostom je letos teklo skoraj 500 tekačev, kar je bila zgornja meja prijav. Na kratki razdalji sta slavila Nejc Kojc in Anja Bezlaj, na daljši pa Mitja Potrč in Eva Bezlaj.

Športna zveza Maribor si prizadeva do prihodnjega leta to številko najmanj podvojiti. »Gre za tek, v prvi vrsti namenjen rekreativcem, trasa pa povezuje obe bregova štajerske prestolnice,« je pojasnil Barada, ki z ekipo po starem mestnem jedru čez slabih 14 dni organizira še otroške teke, na katerih se pomerijo otroci iz mariborskih in okoliških osnovnih šol.

Petra Skrivarnik, nova tiskovna predstavnica MO Maribor, ter Anita Kovačič, vodja službe za odnose z javnostmi MO Maribor, sta se ogrevali in tekli skupaj.

Sebastijan Harc, direktor mladinskih pogonov pri NK Maribor, je tekel s svojimi dekleti.

Eva Lozina, vodja kabineta župana, s partnerjem Andražem Fištravcem