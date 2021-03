Trampuž: V jeseni se bomo morali znova cepiti

»Cepljenje mora ostati prostovoljno«

V slovenski strategiji cepljenja bodo imeli prednost pri cepljenju pred 60-letniki politiki, poslanci, vlada, župani, uradniki. Diplomati naj bi imeli celo prednost pred 69-letniki. Cepilna strategija pa sploh ne omenja starostne skupine med 50 in 60 leti, čeprav je tudi v tej skupini umrljivost visoka. Je to prav?, infektolog in vodja raziskovalnega oddelka na berlinski univerzitetni kliniki Charité pravi, da bi morali biti politiki zadnji v vrsti tako kot vsi, ki niso zdravniki ali ne delajo v domu za ostarele, ne pa da preskakujejo vrsto. »Dokler niso cepljeni vsi nad 80 let, ne smejo biti cepljeni drugi,« je dejal in poudaril, da se na tak način izgubi zaupanje ljudi.Trampuž pravi, da bi se moral strogo spoštovati vrstni red cepljenja ne glede na družbeni položaj ljudi. Trampuža so gostili v večerni oddaji 24ur, kjer je še dejal, da bi tiste politike, ki bi se cepili mimo reda, pozval k odstopu. Izpostavil je tudi, da mora cepljenje ostati prostovoljno in da stroka nikogar ne more prisiliti v cepljenje. »Ljudje se morajo sami zavedati, da je cepljenje koristno in nujno, če hočemo imeti epidemijo pod kontrolo.«Trampuž je še povedal, da bodo verjetno tisti, ki se bodo zdaj cepili, morali v jeseni prejeti novo dozo cepiva, da se bodo zaščitili pred zimskimi meseci. Meni, da bodo že cepljeni v jeseni dobili cepivo drugega proizvajalca, zato da bo zaščita boljša. Pravi še, da je cepivo AstraZenece res nekoliko slabše, a da vseeno učinkuje in ščiti pred hujšim potekom bolezni, da je dovolj, da bi cepili dve tretjini ljudi, in da ne bi izgubljal časa s tistimi, ki se ne želijo cepiti.