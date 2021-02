Trampuž: Zaostrite ukrepe, sicer nam lahko grozi katastrofičen tretji val

Nove smrti med mladimi

Slovenski infektolog, ki dela na kliniki Charite v Berlinu, kjer skrbijo za 3500 bolnikov, je v začetku tedna dejal, da je zaradi nevarnosti širjenja novih različic koronavirusa čas za zaostrovanje in ne sproščanje zajezitvenih ukrepov. Danes je za enega od hrvaških medijev, ki ga povzema 24sata dejal, da bi nove različice lahko povzročile tretji val pandemije.»Do novega, tretjega, vala, ki bo morda še močnejši od drugega, bo prišlo do eksponentnega porasta okužb rasti, kar bi povzročilo katastrofo. Zato je toliko pomembnejše, da v naslednjih tednih ukrepe še zaostrimo, da ne odpiramo mej, ampak da režim na mejah zaostrimo, da bi preprečili širjenje virusa in da se mutacije ne bi razširile. V takšnih poostrenih ukrepih bi morali živeti vse dokler ne precepimo dovolj ljudi«, je ocenil Trampuž.Pravi, da bi politiki naredili veliko napako, če bi sedaj, ko so številke začele nekoliko padati, začeli vse odpirati. »Potem bi se razširile te mutacije. In res nas skrbi, da bi se te različice virusa razširile med mladimi, saj bi se med njimi povečalo število smrtnih žrtev. To moramo za vsako ceno preprečiti,« meni Trampuž.V berlinski bolnišnici, kjer je zaposlen, že poročajo o več različicah. »Približno dvakrat na teden poročamo o novi mutaciji in tako obstaja velika verjetnost, da bodo med nami še bolj nalezljivi virusi. Kakšno nevarnost to pomeni, lahko vidimo na Portugalskem, kjer je kar 60 odstotkov vseh primerov okužb povzročila britanska različica novega koronavirusa,« je dejal in spomnil tudi na primer Tirolske, kjer je prišlo do epidemije južnoafriške različice, s katero se je le v nekaj dneh okužilo najmanj 400 ljudi.Vodja infekcijskega oddelka Trampuž meni, da bi politiki ljudem morali iskreno povedati, kakšne so razmere in da gledamo naravnost v oči tretjemu valu.»Torej, ne da bi kaznovali ali uvedli policijsko uro in podobno, ampak da bi se ljudem povedali – 'poglejte, smo v problematičnih razmerah, zagotovo bo prišlo do novih mutacij, kar je le vprašanje časa. Bolje bi bilo, da se zdaj pripravimo na to in nam bo lažje, ker če zmanjšamo število novih okužb, v najboljšem primeru na nič, torej brez novega primera, šele potem se lahko odpiramo',« je dejal, piše 24sata, in spomnil, da v Nemčiji vsak dan beležijo med 500 in 1000 smrtnih primerov zaradi covida-19.