Trampek klavrno končal v Krki: Bil je lump in vnašal je nemir, zdraho in prepir (FOTO)

»Sporočamo žalostno vest, da nas je po treh dneh veselja in vsega ostalega mnogo prezgodaj zapustil naš kurent Trampek,« so včeraj zjutraj sporočili prforcenhausarji iz Kostanjevice. Ta vest je bila napoved popoldanskega pogreba, s katerim se v dolenjskih Benetkah, tako kot že desetletja, zaključuje pustni čas.

Na pepelnično sredo so torej Kostanjevičani, okoličani in ostali firbci množično v taktih žalostink, ki so jih preigravali godbeniki kostanjeviškega pihalnega orkestra, in ob neutolažljivem joku vesele vdove na zadnjo pot pospremili Trampeka. Seveda so tik pred slovesom prebrali njegovo zadnjo voljo, ob tem pa izrazili pomisleke, ali naj bodo žalostni ali veseli ob novici, da se je stegnil.

»Bil je lump in vnašal je nemir, zdraho in prepir. Prišel je v naše kraje, menda iz Amerike, poln denarja in nasvetov kot berač uši. Čisto ta pravi biznismen. Je slišal, da v Kustajnouci nekaj spremenijo ali naredijo samo tisti, ki pridejo od drugod. Ni pa vedel, da v Kustajnouci pomeniš največ, ko odideš. Ko je bil še v polni kondiciji, je po svetu delil denar, solil pamet in težil, kot je znal le on. In še bi ga sral naokoli, pa ga je na koncu le pobral pohlep,« je bilo slišati pred pokopom.

Kostanjevica first!

A kljub temu je Trampek, preden se je stegnil, izdal nekaj izvršnih ukazov. Določil je 25-odstotni davek na podeželski luft, ki ga morajo plačati vsi otočani, ko zaidejo prek mostov na podeželje. Ukazal je tudi, da se na občinski praznik vsem občinskim svetnikom podeli bukova maska s faco njegovega prijatelja Maska kot priznanje za zvestobo županu. In kar je najpomembnejše: na vseh vstopnih tablah od Kostanjevice in v vseh medijih in povsod pa naj bo naslednje besedilo: Kostanjevica first!

Na mostu so prebrali njegovo poslednjo voljo.

Za konec pusta zažig in spust v reko Kostanjevica

Šelmarji so po pogrebu druženje nadaljevali z veselo sedmino, a kljub pepelnični sredi zanje letošnji pust ni povsem končan. Kot mnoge maske se bodo v soboto udeležili velikega mednarodnega pustnega karnevala v Dobovi.