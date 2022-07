Trak prerezala stoletna Ivanka, prišel tudi Marjan Šarec (FOTO)

V Slaptincih v občini Sveti Jurij ob Ščavnici so proslavili 100. obletnico ustanovitve prostovoljnega gasilskega društva. Na prireditvenem prostoru pred Domom gasilcev in vaščanov se niso zbrali le gasilke in gasilci, temveč vsi krajani, s svojim obiskom pa jih je počastil tudi minister za obrambo Marjan Šarec.

Pred gasilskim domom, odetim v novo fasado Fotografije: PGD Slaptinci

Njegovo glavno sporočilo je bilo, da naj članicam in članom gasilskih organizacij ne zmanjka poguma in zanosa: "Zlasti v vaših krajih, ki so precej oddaljeni od centra Slovenije in se zato včasih počutite še toliko bolj zapostavljene. Ampak verjemite, da ni tako. Na ministrstvu za obrambo in upravi za zaščito in reševanje gledamo na vsak kotiček Slovenije, kajti brez slehernega, še tako malega društva, slika ni popolna." Dodal je še, da je "veliko poslanstvo gasilske organizacije razbijati stereotipe sodobnega sveta, naklonjenega individualizaciji".

Starejša od društva

Tako kot celotno Pomurje tudi Slaptinci živijo za gasilstvo, prav vse vaščanke in vaščani so člani društva ali njegovi podporniki. Po besedah predsednika PGD Simona Černela so usmerjeni v izobraževanje in opremljenost članstva, ob tem je društvo osrednji nosilec družabnega življenja v kraju, Dom gasilcev in krajanov pa osrednje zbirališče vaščanov, zlasti pozimi. Prisotne sta pozdravila tudi podpredsednik GZS in predsednik Pomurske gasilske zveze Milan Antolin ter župan občine Sveti Jurij ob Ščavnici Anton Slana.

Vsi botri so se odpovedali rezu traku in čast namenili najstarejši krajanki.

Slovesnost se je začela s slavnostno povorko uniformiranih gasilcev in kulturnim programom, po katerem so opravili prevzem motorne brizgalne rosenbauer fox 4, vredne 17.000 evrov. Trak je prerezala in tako predala novo pridobitev v upravljanje najstarejša krajanka Ivanka Belec, ki je celo par mesecev starejša od društva – 101. leto bo praznovala decembra. Domači duhovnik Boštjan Ošlaj iz farne cerkve svetega Jurija je blagoslovil brizgalno in obnovljeni Dom gasilcev in vaščanov, sledila je veselica z ansamblom Pivski bratje.

Slovesni mimohod praporjev

Novo pridobitev je v uporabo pospremila Ivanka Belec.