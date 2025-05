Tragična zgodba družine Kerenčič: še ne 18-letno dijakinjo mučili in ustrelili

Delegacija Kulturno-umetniškega društva (KUD) Marice Kerenčič, ki letos praznuje 75 let obstoja, se je v monumentalnem neorenesančnem poslopju Prve gimnazije v Mariboru pred ploščo, posvečeno padlim gimnazijkam in gimnazijcem predvojne mariborske realke, posebej poklonila dvema od njih. Marici Kerenčič in njenemu bratu Zvonku Kerenčiču - Hotimirju, ki sta bila prav tako oba njihova dijaka.

Bila je neustrašna ilegalka, aktivistka, kurirka, delala je v domači ilegalni tiskarni v Pesnici.

Marico Kerenčič, po kateri se imenuje KUD v Pesnici vse od ustanovitve leta 1950, so ustrelili kot talko pod mariborskim Pohorjem v zadnjih dneh vojne, njen brat Zvonko pa je padel pol leta pred njeno smrtjo kot partizan v Etni vasi nad Labotom na avstrijskem Koroškem.

Neustrašna aktivistka in kurirka

»Marica Kerenčič je bila neustrašna ilegalka, aktivistka, kurirka, delala je v domači ilegalni tiskarni v Pesnici pri Mariboru, na Gorenjsko je vodila fante in dekleta, ki so se želeli pridružiti partizanom. V Mariboru je postala sekretarka Skoja. 16. marca 1945 so jo Nemci aretirali v stanovanju mladinke Tončke Pristnik v Cankarjevi ulici 28 v Mariboru, kjer je prenočila. Po zverinskem mučenju jo je okupator, še ne osemnajstletno, neznanega aprilskega dne ustrelil v Radvanju pod Pohorjem,« pove Matjaž Partlič, tudi sam igralec, zaposlen v SNG Maribor, in nečak našega pisatelja Toneta Partljiča.

Poklon Marici in Zvonku Kerenčiču na Prvi gimnaziji FOTO: Arhiv Kud

Kot doda, je bila družina Kerenčič nasploh narodno zavedna. Romana, mama Marice in Zvonka, je bila Primorka, rojena Mišigoj, oče Anton Kerenčič pa je bil rojen v Jastrebcih pri Kogu, nedaleč od Ormoža. Bil je gostilničar, trgovec s sadjem in predvojni župan Pesnice, ki je leta 1945 umrl v koncentracijskem taborišču Dachau.

Stričeva hiša žarišče upora

Kot partizan je padel tudi njun sin Jože Kerenčič - Ivo. Vojno sta preživela le mati Romana, pozneje poročena Kipa, in sin Slavko. Prav tako je bil kot talec že leta 1941 ustreljen Maričin bratranec Jože Kerenčič, učitelj in pisatelj, ki je bil organizator upora proti okupatorju v Slovenskih goricah in je takrat živel v Pesnici pri stricu Antonu, čigar hiša je bila ena od žarišč upora proti nacističnemu okupatorju.

Gostilna predvojnega župana Pesnice Antona Kerenčiča je bila eno izmed žarišč upora proti okupatorju v Slovenskih goricah. FOTO: Osebni Arhiv

Na veliko žrtev Kerenčičevih za svobodo se vsako leto ob prazniku upora proti okupatorju spomnijo v KUD, ki ponosno nosi Maričino ime. Letos so s položitvijo venca in cvetja to storili v prisotnosti ravnatelja Prve gimnazije Maribor Hermana Pušnika tudi predsednica društva Vesna Trampuš, častni član Tone Partljič, ki je o usodi Kerenčičevih pod fiktivnim priimkom družine Koren pisal tudi v svojem romanu Pesnica, gimnazijka Sara Granda, profesorica Andreja Senčar in Marko Trampuš. Obenem so se poklonili tudi 80. obletnici konca 2. svetovne vojne.