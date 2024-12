Tudi v drugo Rožle Grintal iz okolice Novega mesta sodišča ni prepričal, da ni odgovoren za tragično prometno nesrečo, ko je v petek zvečer, 21. oktobra 2022, zbil 49-letnega Marjana Bevca iz Brezja pri Trebelnem in ga zapustil, ne da bi mu pomagal. Je pa zato slišal nekoliko milejšo sankcijo, in sicer tri leta in dva meseca zapora. 3 LETA in 2 meseca zapora je dobil. Na prvem sojenju je bil Grintal obsojen na štiri leta in pet mesecev zapora zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, oproščen pa je bil očitkov o opustitvi ponesrečenega v prometni nesreči brez pomoči. Višje sodišče...