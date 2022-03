Tragična nesreča na električnem skiroju, umrl je moški

Današnji torek se je na slovenskih cestah začel tragično. Nekaj minut čez polnoč so bili celjski policisti obveščeni o prometni nesreči na Ljubnem ob Savinji. 52-letnik je z desnim bočnim delom električnega skiroja trčil v robnik hodnika za pešce, padel in trčil v leseno ograjo. Pri tem se je tako hudo poškodoval, da je preminil že na kraju nesreče.

Previdno pri vožnji z električnim skirojem

To je letos druga smrtna žrtev prometnih nesreč na območju PU Celje. Skiroiste policisti opozarjajo na odgovorno uporabo in spoštovanje cestnoprometnih predpisov. »Upoštevajo naj, da je e-skiro sploh pri višjih hitrostih ob zaviranju nestabilen. Kolesa so namreč majhna in občutljiva za razne razpoke na vozni površini, na dvignjene dele površin ter na razne ovire, kot je kamenje in podobno. Pri vožnji je priporočljivo postopno zaviranje, odsvetovana je uporaba na mokrem vozišču, izjemno priporočena pa je uporaba zaščitne čelade.«