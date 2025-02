Le par kilometrov od avtocestnega izvoza Krtina ležijo Prevoje pri Šentvidu, skozi katere pelje stara cesta od Trojan proti prestolnici. Mirno naselje je pretresla tragedija v družinski hiši, v kateri sta živela 88-letna Terezija K. in njen 51-letni sin. Policija ni navedla, kdaj od sobote zvečer do torka, ko so ju našli, naj bi se zgodila tragedija. Umrla sta v požaru, je sporočila policija in še, da so prvi izsledki policijske preiskave pokazali, da je bil požar, ki je povzročil tudi eksplozijo, v stanovanju zaneten namerno. »V dogodek po prvih podatkih ni vpletena nobena druga oseba,« je ...