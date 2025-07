Tragedija v Ljubljani! Vrstnika na kolesu zbil do smrti

Družina Milana Baharja iz Ljubljane je od 8. septembra 2023 pa vse do včeraj čakala opravičilo 79-letnega Janeza Krnca. Ta je tistega poletnega dne z avtomobilom trčil v 85-letnega Milana in ga pri tem tako hudo poškodoval, da je ta umrl na kraju nesreče. Zgodilo se je ob 10.10 na Poti za Brdom v Ljubljani, ko je Krnc vozil svoje vozilo hyundai getz. Hitrost vožnje je tam omejena na 50 kilometrov na uro. A očitno se Krnc na to ni oziral, saj je v smeri proti Griču vozil s hitrostjo najmanj 79 kilometrov na uro. Poleg tega je za volan sedel pod vplivom psihoaktivne snovi karbamazepin. Gre za p...