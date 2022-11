Tragedija v Italiji: v strmoglavljenju umrla slovenska družina, med njimi tudi 13-letnica

V Italiji se je zgodila strašna nesreča, v kateri so udeleženi tudi slovenski državljani, poroča italijanska AGI. Helikopter družbe Alidaunia s 5 potniki in dvema članoma posadke je strmoglavil na polju na območju Apricena. Preživelih naj ne bi bilo.

Na helikopterju so bili slovenski turisti. Nekateri mediji so sprva poročali, da sta med žrtvami dva otroka, medtem ko TGCOM24 navaja, da naj bi preminuli 54-letnik, 44-letnik, 44-letnica in 13-letnica. Šlo naj bi za člane iste družine. Med žrtvami je tudi italijanski zdravnik, ki je bil dežuren na otočju Tremiti, od koder je ob 9.20 helikopter vzletel in se vračal v Foggio. Helikopter je z radarjev izginil okoli 10.30.

Razbitine se po poročanju italijanskih medijev nahajajo na podeželskem območju Castelpagani di Apricena. Intervencijske ekipe se točki približujejo po kopnem, vendar jih pri tem ovira slabo vreme na tem območju.

Več sledi ...