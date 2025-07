Tragedija na Rašici: gorski kolesar podlegel poškodbam

Z žalostjo poročamo o tragičnem razpletu petkove nesreče na območju gorskokolesarske proge Črnuče Trails nad Rašico, kjer je umrl ljubitelj športa, kolesar in surfarski navdušenec.

Kljub prizadevanjem zdravnikov in reševalcev je bilo življenje poškodovanega žal nemogoče rešiti. Z gorskokolesarskega portala mtb.si so sporočili, da je kolesar podlegel poškodbam. »Pomoč mladih je žarek svetlobe v naposled tragični nesreči gorskega kolesarja minuli petek v okolici Ljubljane. Kolesar, strasten letalec na surfu in kolesu, je žal preminil.«

Našli so nezavestnega

Poročali smo o nesreči, ki se je zgodila petek ob 16.21. Trije mladoletni fantje, stari med 13 in 14 let, so med kolesarjenjem v naravi naleteli na močno poškodovanega in nezavestnega gorskega kolesarja. Kljub temu da niso imeli svojih mobilnih telefonov, so hitro ukrepali – uporabili so zaklenjeni telefon poškodovanega in z njim poklicali številko za klic v sili 112.

Eden izmed mladeničev se je podal proti bližnji cesti, kjer je pričakal reševalce in jih usmeril do nesrečnega kolesarja. Ostala dva sta medtem ostala ob poškodovanem in dispečerju regijskega centra DSZ natančno in mirno poročala o njegovem stanju, kar je bilo ključno za hiter odziv reševalnih ekip.

Po poročilu Gorske reševalne službe Ljubljana so na mesto dogodka kmalu prispeli gorski reševalci, ekipa Poklicne gasilske brigade Ljubljana in Nujne medicinske pomoči.

Zaradi resnosti poškodb je bil aktiviran tudi helikopter z ekipo GRS, ki dežura na Brniku. Po nujni oskrbi na kraju dogodka so kolesarja s helikopterjem prepeljali do reševalnega vozila, nato pa v Univerzitetni klinični center Ljubljana, od koder so še včeraj sporočili, da se zdravi.

UKC Ljubljana fante, ki so pomagali poškodovanemu kolesarju, vabi na ogled dispečerskega centra

Iz UKC Ljubljana so se fantom javno zahvalili in jih povabili, da se javijo na naslov soj@kclj.si ali v zasebno sporočilo, saj bi jim radi osebno izrazili hvaležnost in jih povabili na ogled regijskega centra Dispečerske službe zdravstva.

»Njihovo ravnanje je vredno vsega spoštovanja, saj so s svojo iznajdljivostjo, prisebnostjo in vzornim sodelovanjem z reševalnimi službami postavili zgled za vse nas - še posebej pa za svoje vrstnike,« so v UKC Ljubljana zapisali na družbenem omrežju Facebook. »Iskrena zahvala fantom za njihovo dejanje ter pohvala vsem sodelujočim službam za odlično odzivnost in strokovno posredovanje,« so dodali.

Prav tako mladoletne iščejo tudi pri MTB.si, kjer bi se jim zahvalili za nesebično pomoč. »Pozor, iščemo podatke o fantih – njihova imena in kontakte! Javite se na desk@mtb.si ali na naše družbene kanale.«

Za njihovo ravnanje so se jim v ponedeljek zahvalili tudi na upravi za zaščito in reševanje.