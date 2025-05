Tragedija na Bledu! Turist umrl, njegov pes pa izginil: »Slišali smo ga lajati spodaj«

Mala Osojnica, razgledna točka nad Blejskim jezerom, znana po osupljivih pogledih, se je v petek prelevila v prizorišče tragedije. Na strmem pobočju je, kot smo poročali, življenje izgubil 29-letni francoski turist, ki je zdrsnil, ko je skušal ujeti svojega psa, belgijskega ovčarja pasme malinois, po imenu Lairy. Po dogodku, ki je pretresel tako gorsko reševalno službo kot širšo javnost, se zdaj pozornost usmerja k iskanju pogrešanega štirinožca, ki je v nesreči izginil.

Poziv javnosti: »Pomagajte nam najti Lairyja«

Na družbenem omrežju Facebook je danes zakrožilo ganljivo sporočilo družinskega člana umrlega moškega. V njem je zapisano, da Lairya, desetletnega belgijskega ovčarja, po padcu niso več videli ali našli. Nazadnje so ga slišali lajati v gozdu pod razgledno točko Mala Osojnica, v bližini koordinat 46°21'29.5"N 14°04'55.3"E.

»Je prijazen in rad se crklja, vendar se ne odzove vedno, ko ga pokličemo,« piše v objavi, ki jo je na svojem profilu delila tudi znana slovenska pevka in dolgoletna zagovornica pravic živali, Jadranka Juras. Dodajajo, da je lastnica psa poskušala zdrsniti za njim po strmini, a ostala živa. Tragedija se je zgodila v petek, 9. maja, ob 14:15.

Kontaktne informacije Svojci prosijo vsakogar, ki bi imel informacije, naj jih kontaktira po elektronski pošti (moreau.marie@ymail.com) ali telefonu (+33 6 03 08 33 07).

Gorski reševalci še vedno pretreseni

Po podatkih Gorske reševalne službe Radovljica so bili o nesreči obveščeni v petek okoli 14.30. Pohodnik je skušal zadržati psa, ki mu je ušel, a je pri tem zdrsnil približno 40 metrov globoko in umrl na kraju nesreče kljub pomoči prič in reševalcev. V akciji je sodeloval tudi helikopter Slovenske vojske z zdravnikom in reševalci.

Iščejo ga tudi s psi V komentarjih se je oglasilo tudi društvo K9 iskanje pogrešanih Slovenija, zapisali so: »S svojci smo že na vezi, sprožili bomo iskalno akcijo, ki bo verjetno trajala nekaj časa.«

Očividci so povedali, da je pes verjetno preživel padec, saj so ga slišali lajati v gozdu. A ko je nad območje priletel helikopter, je zaradi hrupa in strahu verjetno pobegnil še globlje v gozd.

Naraščajoče število pasjih nesreč

Strokovnjaki opozarjajo, da s porastom izletov v naravo in vplivom družbenih omrežij, ki promovirajo slikovite lokacije brez opozoril o nevarnostih, obenem narašča število nesreč. Tudi za izlete s psi je namreč potrebna velika mera odgovornosti – od pravilnega vodenja do obveznega povodca in znanja odpoklica.

Primer z Bleda ni osamljen. Lani je denimo na poti proti bivaku pod Skuto poginil pes družine iz Francije, več o tem lahko preberete v včerajšnjem članku.

Poziv k previdnosti – in pomoči

Aktivisti za pravice živali, gorski reševalci in javnost pozivajo k večji odgovornosti pri obiskovanju gora, zlasti s hišnimi ljubljenčki. Ob tem pa prosijo vse, ki se v teh dneh mudijo v okolici Blejskega jezera ali Male Osojnice, naj bodo pozorni na psa po imenu Lairy.

Vsaka informacija je lahko ključna.

