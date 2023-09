Tradicionalni praznik v Izoli spet pritegnil veliko pozornosti

Nedavno v Izoli skoraj ni bilo praznega kotička, saj se je odvijal tradicionalni Ribiški praznik, ki ga vsako leto organizira tamkajšnji Center za kulturo, šport in prireditve. Kot vedno so poskrbeli za bogat in kakovosten glasbeni, športni in kulinarični program. Na prazniku so oživili tudi tradicionalne športne prireditve, kot sta veslaška in jadralna regata s krstom mladih jadralcev in veslačev na severnem pomolu. Na stojnicah pa so po večini domači gostinci na več mestih ponujali značilne mediteranske ribje dobrote.

Pihalni orkester Izola je odprl letošnji Ribiški praznik v Izoli. FOTO: CKŠP IZOLA

Ribiški praznik je odprl Pihalni orkester Izola, na Lonki, tik ob pomolu, pa sta prvi večer za zabavo skrbela Majka in skupina Nočni skok, na Velikem trgu v Izoli pa Diavolo in Noi – Zuccchero tribute band ter Šank rock. Še bolj pestro je bilo v soboto, ko so na Lonki številne obiskovalce in domačine zabavali člani skupine GeDoRe ter Lisjaki, ki pa so za pol ure oder odstopili tudi ansamblu Primorski fantje, ki so nastopili kot presenečenje. In seveda navdušili. Na Velikem trgu pa so večer popestrili New Jersey – The greatest tribute to Bon Jovi ter Hamo&Tribute2Love.