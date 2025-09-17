Tradicija potujočega knjižničarstva vozi naprej (FOTO)

Ob letošnji 50. obletnici ustanovitve organizirane potujoče knjižnice v Tržiču sta ministrstvo za kulturo in Občina Tržič zagotovila nov bibliokombi, kar je investicija, vredna 233.000 evrov. Ministrstvo za kulturo je prispevalo 150.000 evrov, preostalo pa občina. Z novim vozilom bo Knjižnica dr. Toneta Pretnarja še naprej oskrbovala 18 krajev v občini na – po novem – 28 postajališčih.

Največ potujočih knjižnic vozi po Primorskem

Ob predaji bibliokombija tržiški knjižici je državni sekretar Matevž Čelik Vidmar dejal: »Potujoče knjižnice so pomemben in poseben del slovenske kulturne politike, s katerim zagotavljamo enak dostop do knjižničnih storitev, znanja, branja in kulture tudi v tistih krajih, kjer ni stalnih knjižnic.«

Električni bibliokombi bo deloval v okviru Knjižnice dr. Toneta Pretnarja v Tržiču. FOTO: Boštjan Podlogar/STA

Z novim vozilom bodo še naprej oskrbovali 18 krajev v občini na – po novem – 28 postajališčih. FOTO: Boštjan Podlogar/STA

Župan Peter Miklič je opisal dolgo in bogato tradicijo potujoče knjižnice v Tržiču, ki je mnogim generacijam prinašala knjige, znanje in kulturo prav do domačega praga: »Novi bibliokombi je hkrati simbol povezovanja; med kraji, ljudmi in idejami, ter zagotavlja, da branje ostaja dostopno vsem, ne glede na oddaljenost. Ponosni smo, da lahko to tradicijo nadaljujemo in nadgradimo z moderno podobo, ki bo še dolgo služila našim krajanom.«

Tržiška potujoča knjižnica z bibliokombijem deluje na geografsko zahtevnejšem območju, saj s knjižničnim gradivom oskrbujejo oddaljenejše, manj mobilne občane. Zato ima ta dejavnost tudi pomembno socialno vlogo, omogoča enake možnosti dostopa do znanja in informacij ter nudi pomembno oporo za vseživljenjsko učenje. Vse bolj se oblikuje kot osebna storitev, kjer uporabnikom dostavijo vnaprej dogovorjeno gradiva ali pa z izborom v vozilu najdejo vsebine, ki zanimajo mlade, starejše, bolne, težje mobilne.

Med 13 slovenskimi bibliobusi, ki skrbijo za mrežo potujočih knjižnic, bo tržiški prvi na električni pogon. Potujoče knjižnice pa niso samo vozila, ki dostavljajo gradivo, temveč so prave knjižnice z vsemi funkcijami, tudi z dostopom do interneta in računalnikov. Še posebno v manjših skupnostih lahko postanejo središča druženja, kjer se ljudje srečujejo in udeležujejo različnih dejavnosti, kar prispeva k socialni povezanosti in krepi lokalne skupnosti. Izjemno pomembna je tudi njihova vloga pri podpori ranljivim skupinam, kot so starejši, invalidi in otroci.

Slovenske potujoče knjižnice delujejo kot oddelki splošnih. Največ jih vozi po primorskih cestah, saj jih kar pet pokriva območje Kopra, Nove Gorice, Ajdovščine, Postojne in Tolmina. Drugje po Sloveniji jih imajo še v Ljubljani, v Mariboru in na Ptuju, v Novem mestu, v Krškem, Brežicah in Sevnici ter v Murski Soboti, Tržiču, Kamniku in Domžalah. Koprski, novogoriški, murskosoboški in novomeški bibliobus vozijo tudi v zamejstvo, kjer je skupaj 15 postajališč.

To je hkrati simbol povezovanja; med kraji, ljudmi in idejami, ter zagotavlja, da branje ostaja dostopno vsem, ne glede na oddaljenost, pravi tržiški župan Peter Miklič. FOTO: Boštjan Podlogar/STA

72 odstotkov Slovenije pokrivajo bibliobusi

Bibliobusi s svojimi postajališči pokrivajo kar 72 odstotkov Slovenije. Če bi jih vse postavili v vrsto, bi dobili knjižnico, dolgo več kot 100 metrov. Po slovenskih cestah vsak dan prevažajo okoli 80.000 enot knjižničnega gradiva. Ustavljajo se na 844 postajališčih, ki jih knjižnice vsak mesec obiščejo 1100-krat. Prevozijo več kot 130.000 kilometrov na leto. Med 13 vozili sta dve kombi vozili, pet vozil na šasiji tovornjaka in šest na avtobusni šasiji, od teh so štiri vozila opremljena s sanitarijami. Dostop za ljudi s težavami v gibanju omogoča 11 vozil. Slovenske potujoče knjižnice imajo okoli 18.000 članov, od tega več kot polovica mladih. Obišče jih več kot 143.000 obiskovalcev na leto, izposodijo pa si okoli 750.000 enot knjižničnega gradiva.