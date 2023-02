Tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo zoper predsednico Natašo Pirc Musar

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je zavrglo kazensko ovadbo zoper predsednico republike Nataši Pirc Musar. Ugotovili so, da v primeru domnevnega fiktivnega računa za vodenje Rdečega križa ni storila kaznivega dejanja in ni ponaredila uradnih listin, je poročal POP TV. Na tožilstvu so za televizijo potrdili, da so kazensko ovadbo proti predsednici ovrgli, tožilka Ksenija Bukovac je tako odločila prejšnjo sredo. Tožilstvo je namreč ocenilo, da ni podan utemeljen sum, da je Pirc Musarjeva storila kaznivo dejanje.

Leta 2015 je Pirc Musarjeva namreč postala predsednica Rdečega križa Slovenije. Takrat je prvi račun za 778 evrov izstavila prek svojega zavoda Info Hiša, in sicer za domnevno pravno svetovanje, ki ga ni bilo. Na Rdečem križu so na nepravilnost takoj opozorili, denar je bil vrnjen, plačilo pa nato izvedeno pravilno.

Po informacijah POP TV je Pirc Musarjeva danes podpisala tudi ukaz o imenovanju nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar v svoj kabinet. Bobnarjeva bo od srede naprej opravljala funkcijo svetovalke za človekovo varnost, njene prioritete pa bodo nasilje nad ženskami, sovražni govor, mladoletna kriminaliteta in izbrisani.