Pred dvema letoma in pol je javnost pretreslo dogajanje v ljubljanskem Fotopubu, v središču katerega se je znašel novomeški kulturnik Dušan Josip Smodej. Prek družabnih omrežij so se namreč nanj zgrnili resni očitki o spolnih zlorabah in umetniških zabavah, ki so se sprevrgle v izprijenost. Za primer se je tako začela zanimati tudi policija. Ta je svoje delo opravila razmeroma hitro, saj so oktobra 2022 že vložili ovadbe za sume štirih kaznivih dejanj. »Dve kaznivi dejanji sta zoper spolno nedotakljivost, ena za kaznivo dejanje omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v šp...