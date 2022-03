Tožilstvo preverja Telekomova domnevno sporna nakazila Nova24TV

Specializirano državno tožilstvo naj bi pod drobnogled vzelo domnevno sporna nakazila, s katerimi naj bi Telekom Slovenije financiral televizijo Nova24TV v solasti članov in poslancev stranke SDS. Nadomestilo za distribucijo programov naj bi znašalo 112.000 evrov mesečno ali okoli 1,4 milijona evrov na leto, piše portal 24ur.

O domnevno spornem financiranju je poročal portal Necenzurirano, na specializiranem državnem tožilstvu pa so za 24ur potrdili, da so 9. februarja prejeli dopis z naznanilom suma kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti zoper dve fizični in dve pravni osebi. To so posredovali policiji. Kot so dodali, bo morala ta ugotoviti, ali so nakazila provladnim medijem zakonita oz. ali je šlo za oškodovanje državnega podjetja. Če se izkaže, da so bila storjena kazniva dejanja, bo morala v obeh podjetjih poiskati tudi vse vpletene osebe.

Telekom Slovenije je po pisanju portala Necenzurirano spomladi 2020 sklenil pogodbo z Inštitutom za avtorsko pravico, ki je začel delovati 13 dni po nastopu aktualne vlade, Telekom pa mu je začel plačevati nadomestilo za distribucijo Nova24TV in več drugih programov.