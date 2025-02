Tožilki Mateji Gončin in drugim v zadevi Kavaški klan ukinili policijsko varovanje

Center za zaščito in varovanje je danes ponovno ukinil varovanje tožilki Mateji Gončin in ostalim tožilcem v zadevi Kavaški klan. »Gre za povračilni ukrep policije, ker sem v petek podala kazensko ovadbo zoper nekdanjega direktorja policije Senada Jušića in nekdanje vodstvo centra za varovanje in zaščito,« je za STA potrdila Gončin.

Kot je dejala, varovanja niso ukinili le njej, ampak tudi ostalim tožilcem v zadevi Kavaški klan in v zadevi Božić. Ob tem je napovedala nove kazenske ovadbe in vložitev odškodninske tožbe zoper državo.

Gončin meni, da gre za povračilni ukrep vodstva policije, ker je v petek podala kazensko ovadbo zoper nekdanjega direktorja policije Senada Jušića in nekdanje vodstvo centra za zaščito in varovanje zaradi nepravilnosti pri njenem varovanju.

Poudarja, da so ji varovanje ukinili že tretjič. »Kot da se me onemogoča pri pregonu Kavaškega klana,« je poudarila. Dodala je, da tako ne more opravljati svojega dela, ker je ves čas v negotovosti.

Nevarnosti ni več?

O ukinitvi varovanja je bila danes namreč seznanjena ustno na sestanku pri vodji Specializiranega državnega tožilstva Darji Šlibar, kjer je bil prisoten tudi novi vodja centra za varovanje in zaščito Aleksander Perklič.

»Kot razlog so navedli, da nevarnost grožnje tožilcem ne obstaja več,« je povedala Gončin. Informacijo je potrdil tudi njen pooblaščenec David Sluga, ki meni, da bi se na to morala odzvati tudi tožilstvo in sodišče.

Gončin, ki je tožilka v odmevnih primerih tudi proti članom t. i. Kavaškega klana, je v oddaji Tarča decembra lani prekinila medijski molk in razkrila nepravilnosti pri delu Centra za varovanje in zaščito. Policijo je obtožila, da je zoper njo nezakonito izvajala prikrite preiskovalne ukrepe tudi na njenem domu. Opozorila je tudi na nepravilnosti pri varovanju drugih varovanih oseb ter odtekanju informacij, v decembrski Tarči pa je napovedala tudi nove postopke in kazenske ovadbe.

Tožilka ovadenim očita več kaznivih dejanj zlorabe položaja. Po neuradnih informacijah Televizije Slovenije naj bi se ovadba nanašala na vodstvo centra za varovanje in zaščito med letoma 2023 in 2025, ko sta center vodila Tomaž Brezic in Franc Šešerko.