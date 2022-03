Vojna v Ukrajini se zaostruje in napadi ruske vojske so vse srditejši. V napadeno državo prihaja pomoč z vsega sveta, tudi iz Slovenije. Med tistimi, ki se te dni na vso moč trudijo zbirati stvari, ki jih najbolj primanjkuje, je tudi 58-letna Ukrajinka Anna Lavrinc, ki že 23 let živi v Sloveniji. Iz rodnega Lvova jo je v Radeče pri Zidanem Mostu pripeljalo srečno naključje v prometni nesreči. Ko se je z dvema prijateljicama po izgubi službe ravno lotevala novega posla, so vse tri zletele s poledenele ceste. Iz avtomobila jih je rešil slovenski tovornjakar, ki je ravno pripeljal mimo, in kmalu...