Čudež v Sv. Antonu: tovornjak porušil kapelico in hišo, Marijin kip ostal nepoškodovan

Ponedeljkovo popoldne v Sv. Antonu pri Kopru je pretresla huda prometna nesreča. Tovornjak podjetja Hartis gradbeništvo je med vožnjo po strmem klancu izgubil zavore, treščil v kapelico in nato še v stanovanjsko hišo. Del hiše je povsem porušen, trije udeleženci so hudo poškodovani, trije pa lažje.

A med razdejanje se je vpisal pravi čudež – Marijin kip, ki je stal v kapelici, je ostal popolnoma nepoškodovan. Mnogi so ob tem prizoru obstali brez besed in ga pripisali višji sili. Iz župnije Sv. Anton so sporočili, da so kip premestili v župnijsko cerkev sv. Antona Puščavnika, kjer bo na varnem.

Preiskava nesreče še poteka, kamion so zasegli in ga odpeljali na tehnični pregled v Postojno. Domačini pa se še vedno spopadajo s šokom – v nekaj sekundah so ostali brez kapelice, del hiše pa je postal neprimeren za bivanje.

Več v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic. Članek bo na voljo tudi spletnim naročnikom.