Totalen kolaps na primorki, gneča tudi drugod

Na primorski avtocesti je več zastojev. Od Senožeč proti Ljubljani je zamuda najmanj eno uro. Na relaciji Koper–Ljubljana, razcep Gabrk–priključek Unec v smeri Ljubljane nastaja več kot 24 kilometrov dolg zastoj, pričakovana zamuda je 47 minut. Na relaciji Šmarje–Koper nastaja sedem kilometrov dolg zastoj, navaja prometnoinformacijski center.

Na primorski avtocesti so zastoji občasno tudi med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, zato po potrebi občasno zapirajo predor Kastelec, na relaciji Koper–Ljubljana, priključek Unec–počivališče Lom v smeri Ljubljane pa nastaja skoraj osem kilometrov dolg zastoj.

Na primorski avtocesti je več zastojev. FOTO: Dars

Zastoji so tudi na cestah Dragonja–Koper, Senožeče–Razdrto–Postojna ter Logatec–Vrhnika.

Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na cestah je lahko večja količina vode. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji nastaja dva kilometra dolg zastoj. Na prometnoinformacijskem centru proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.