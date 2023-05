Torta za pogumnega krvodajalca Marjana

»Pred dnevi je plemenito in hvalevredno dejanje opravil gospod Marjan Mlinarič iz Lipovcev. Stotič je namreč daroval več kot potrebno kri, za kar mu čestitamo in se mu v imenu vseh, ki bodo kri kdaj potrebovali, zahvaljujemo. Želimo mu predvsem veliko zdravja,« so sporočili iz Splošne bolnišnice Murska Sobota. V tamkajšnji Enoti za transfuzijsko dejavnost (ETD), ki deluje pod okriljem Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor, je bilo še posebno veselo, saj tako posebnih jubilejev ne praznujejo vsak dan: 61-letnemu Marjanu so se ob humanem dejanju in eni najplemenitejših oblik solidarnosti zahvalili vodstvo bolnišnice in ETD z novim direktorjem Romanom Ratkaijem na čelu in predstavniki Rdečega križa Slovenije OZ Murska Sobota s sekretarko Aleksandro Nano Rituper Rodež.

Tudi brata darovalca

Marjan je pojasnil, da je kri prvič daroval v četrtem letniku srednje šole, in od takrat se za to pogumno dejanje odloča redno, tudi štirikrat na leto. »Najprej me je pritegnilo, da ti je pripadal dela prost dan, kasneje pa je postalo darovanje že kar navada. Tudi moja brata sta darovalca, eden jo je daroval že več kot stokrat, drugi pa se približuje temu,« je povedal Marjan, ki je bil tokrat deležen posebne pozornosti. Za vsakega prostovoljnega krvodajalca ob 100. darovanju v prostorih ETD murskosoboške bolnišnice pripravijo sprejem in pogostitev: s prijazno tradicijo se jim zahvalijo za humanost in prispevek k reševanju življenj.

167 novih darovalcev so v zadnjem letu pridobili v Murski Soboti.

Darovanje krvi je ena najplemenitejših oblik pomoči, po številu krvodajalcev pa se Slovenija uvršča v evropsko povprečje. Najpomembneje pa je, da smo pri preskrbi s krvjo samozadostni; v povprečju potrebujemo od 300 do 350 krvodajalcev na dan. Lahko se pohvalimo z dobro razvitim krvodajalstvom in bogato tradicijo, z odličnimi rezultati pa se lahko hvalijo tudi v murskosoboški bolnišnici, kjer je na seznamu krvodajalcev rekorderjev, ki so kri darovali 100-krat, od ustanovitve transfuzijske postaje pa vse do danes več deset dobrotnikov. »Z enim darovanjem lahko pomagamo kar trem bolnikom. Na murskosoboškem območju smo minulo leto zabeležili 167 novih krvodajalcev, na pomurskem pa 350, kar je precej. V pomurski regiji imamo nadpovprečen odstotek krvodajalcev glede na število prebivalstva,« je povedala vodja murskosoboške enote za transfuzijsko dejavnost Danijela Uležić Paučič, dr. med., ki se je ob predaji simbolnega darila Mlinariču zahvalila v imenu osebja in 300 bolnikov, ki jim je rešil ali pa podaljšal življenje.

Osebje in bolniki so mu hvaležni. FOTOGRAFIJE: arhiv Splošne bolnišnice Murska Sobota