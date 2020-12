Torek nič kaj spodbuden, številke znova visoke

V Sloveniji so v torek opravili 13.166 testov, ki so potrdili 2.410 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako znašal 18,3 odstotka. Po podatkih Covida 19 Sledilnika so v ponedeljek opravili 5.764 PCR-testov in z njimi potrdili 1.848 okužb. Delež pozitivnih PCR-testov je tako znašal 32,1 odstotka, kar je skoraj pet odstotnih točk več kot v ponedeljek. Opravili so tudi 7.402 hitrih antigenskih testov (HAT), med katerimi jih je bilo pozitivnih 562 oziroma 7,6 odstotkov (0,4 odstotne točke manj kot dan prej).



Število aktivnih primerov se je zvišalo za skoraj 300 na 19.284.



Na konferenci vlade o aktualnem stanju glede epidemije ob 11. uri bodo sodelovali nacionalna koordinatorica programa cepljenja z NIJZ Marta Grgič Vitek, vodja enote za obvladovanje bolnišničnih okužb UKC Maribor Lea Knez ter vladni govorec Jelko Kacin.